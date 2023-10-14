14 Ekim'deki beklenen güneş tutulması hakkında detaylar merak konusu oldu. Özellikle Türkiye'den tutulmanın izlenip izlenemeyeceği konusu büyük bir merakla bekleniyor. Peki, 14 Ekim güneş tutulması saat kaçta? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? Hangi ülkelerden görülecek? İşte detaylar...

Güneş tutulması saat kaçta sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 14 Ekim tarihinde gerçekleşecek güneş tutulması hangi ülkelerden görülecek merak konusu oldu. Arama motorlarında güneş tutulması ne zaman olacağı sorgulatılıyor. Peki, 14 Ekim güneş tutulması saat kaçta? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? Hangi ülkelerden görülecek? Detaylar haberimizde...

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulması, Ay'ın Dünya'nın önünden geçtiği ve Güneş'i tamamen veya kısmen örttüğü doğa olayıdır. Güneş tutulması, gözlemcilerin yeryüzünden Güneş'i izlediği anlarda gerçekleşir. Bu olay sırasında Ay, Güneş'i tamamen kapattığında tam güneş tutulması, kısmen kapattığında ise kısmi güneş tutulması yaşanır.

GÜNEŞ TUTULMASI NE KADAR SÜRER?

Güneş tutulmaları Ay'ın yörüngesi nedeniyle sadece belirli zamanlarda ve belirli bölgelerde görülür. Bir güneş tutulması gökyüzünde birkaç dakika ila birkaç dakika sürebilir.

14 EKİM GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?

Halkalı güneş tutulması Amerika Birleşik Devletleri'nde saat 09:13'te başlamıştır. Oregon'dan Teksas'taki Körfez Kıyısı'na geçecek ve yol boyunca Nevada, Utah ve New Mexico'da da görünecek. Ayrıca Kaliforniya, Idaho, Colorado ve Arizona'nın bazı bölgelerinde de görülebilecek.