14 Ekim güneş tutulması saat kaçta başlayacak? Halkalı güneş tutulması Türkiye'den izlenir mi?

Dünya, Ay ve Güneş'in aynı sıraya geleceği 14 Ekim güneş tutulması saat kaçta başlayacak? 'Ateş Çemberi' olarak da nitelendirilen halkalı güneş tutulması merakla bekleniyor. İzleyenlere görsel şölen yaşatacak tutulma 14 Ekim sabahı gerçekleşecek. Güneş tamamen kapanmayacak, halka görüntüsü alacak. Peki, halkalı güneş tutulması Türkiye'den izlenir mi? 14 Ekim güneş tutulması saat kaçta?

Bilim insanlarının Ateş Çemberi olarak nitelendirdiği halkalı güneş tutulması başlıyor. Dünya, Ay ve Güneş'in aynı sıraya geleceği bu tutulmada güneşin yüzde 90'ı kapanacak ve yeryüzü kararacak. Gökyüzünde ateş çemberi benzeri bir görüntü oluşacak. Bu muhteşem olayı izlemek isteyenler 14 Ekim güneş tutulması saat kaçta sorusuna cevap arıyor. Peki, güneş tutulması Türkiye'den izlenir mi?

14 EKİM GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?

Halkalı güneş tutulması Amerika Birleşik Devletleri'nde saat 09:13'te başlayacak. Oregon'dan Teksas'taki Körfez Kıyısı'na geçecek ve yol boyunca Nevada, Utah ve New Mexico'da da görünecek. Ayrıca Kaliforniya, Idaho, Colorado ve Arizona'nın bazı bölgelerinde de görülebilecek.

Tutulma TSİ ile 17.13'te başlayacak.

14 EKİM GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENİR Mİ?

Tutulma ABD'den ayrıldıktan sonra Meksika, Belize, Honduras, Panama ve Kolombiya'yı geçerek Güney Amerika'nın Atlantik kıyısında Brezilya'nın Natal kentinde sona erecek. Tutulma Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'dan izlenemeyecek. Sadece Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri şahitlik edecek.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUR?

21 Ağustos 2017'deki tam güneş tutulması gibi gökyüzünü karartmayacak bu tutulma sabah vakti izleniyor. Ayın yaklaşık yüzde 90'ını kapattığı güneş, gökyüzünde kızıl hilal şeklinde ilginç görüntüler oluşturuyor.

Halkalı güneş tutulması, Ay yeni ay evresinde, yani hilal şeklindeyken ortaya çıkabiliyor. Ay'ın eliptik yörüngede Dünya'dan daha uzakta ve gökyüzünde normale göre daha küçük görünmesi gerekiyor.

Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girmesiyle, gölgenin düştüğü yerler, Güneş ışınlarından geçici olarak yoksun kalıyor ve kararma meydana geliyor. Uzmanlar çıplak gözle izlememeyi tavsiye ediyor.

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