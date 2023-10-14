14 Ekim bugün hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? Bugün maç var mı?
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14 Ekim tarihinde hangi futbol maçları oynanacak, hangi takımlar sahaya çıkacak? Merak eden futbolseverler için bugünün maç programı ve yayın saatleri araştırılmaktadır. Peki, 14 Ekim bugün hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Günün futbol karşılaşmaları için tüm hazırlıklar tamamlandı. 14 Ekim tarihinde futbolseverleri heyecanlandıracak birbirinden çekişmeli maçlar sahne alacak. Hangi takımlar karşı karşıya gelecek, maçlar ne zaman başlayacak ve hangi kanallarda yayınlanacak araştırılıyor ve arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Peki, 14 Ekim bugün hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
14 EKİM BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
TFF 2. Lig
Diyarbekirspor – Afyonkarahisarspor
Ankara Demir – Bucaspor
Sarıyer - Fethiyespor
Denizlispor - İnegölspor
Mersin İY - 1461 Trabzon
UEFA Euro 2024 Elemeleri
Ukrayna - Kuzey Makedonya
Slovenya – Finlandiya
Bulgaristan – Litvanya
Danimarka – Kazakistan
İtalya - Malta
Macaristan - Sırbistan