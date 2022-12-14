14 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! 14 Aralık Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 14 Aralık Çarşamba Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detaylar!
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 14 Aralık Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 14.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SECAATTİN MAH, HACIBABA MAH. TR-38 ( ATIF AKIN CD. HAMAM SK. MUSTAFA KELEŞ CAD. KEREŞE MEYDANI. )
- 14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKDERE GES KÖK
- 14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI OYUKİÇİ MEVKİİ. TR-1
- 14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÖRÜCÜLER MAHALLESİ.
- 14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEPEKÖY MAHALLESİ
- 14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İÇİKLER MAHALLESİ BORLU YOLU KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ. OSMANLAR MAHALLESİ VE MASKİ İÇME SUYU İÇİKLER TR-4
- 14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KÜÇÜKKIRAN MAHALLESİ
- 14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KILCANLAR, YENİKÖY VE BÖLGEDEKİ TARIMSAL SULAMA ABONELERİ
- 14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HACIRAHMANLI MAH.İSHAKÇELEBİ MAH. KISMEN KUMKUYUCAK MH. TARIM SULAMA TRAFOLARI İLE İŞLETMELER
- 14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ULUPINAR-HASKÖY-ÇAMÖNÜ MASKİ İÇME SUYU TESİSİ-SARNIÇ KÜÇÜKALAN-ÇAMÖNÜ MAH-AKH KARAYOLLARI BAKIM-DURASIL-KARASUNNE-HÜSEYİNCİKLER-SEHA YAPI İNŞ HAYV SAN TİC-CENGİZ GEYİK KAHYALAR TAVUK KÜMESLERİ-SARNIÇ DEDE-YENİ MAHALLE-KABAAĞAÇKIRAN-AKH ORMAN İŞLETME-BABOMAR MERMERCİLİK-KARAVELİLER-DERKÖY EĞİTİM KURUMLARI(BAHÇEŞEHİR KOLEJİ) ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES-DUDU SÖZCÜER GES DİNGİLLER,KARABÖRKLÜ VE CİVARLARI
- 14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MEDAR MAHALLESİ TAMAMI BÖLGEDEKİ İŞLETMELER-TARIMSAL SULAMA ABONELERİ, İÇME SUYU ABONELERİ
- 14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KEMERDAMLARI MEVKİNDE BULUNAN SÜLEYMAN AYYILDIZ TARIMSAL SULAMA TRAFOSU
- 14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI POYRAZDAMLARI MEVKİNDE BULUNAN GALİP TURANLI TARIMSAL SULAMA TRAFOSU
- 14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI POYRAZDAMLARI MEVKİNDE BULUNAN İBRAHİM KAMA TARIMSAL SULAMA TRAFOSU
- 14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI POYRAZDAMLARI MEVKİNDE BULUNAN EMİN TUĞRUL TARIMSAL SULAMA TRAFOSU
- 14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI POYRAZ YAZMA MAHALLESİ TAMAMI
- 14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI PAZARKÖY MEVKİNDE BULUNAN CEVDET ÖZKOYUNCU TST
- 14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI PAZARKÖY MEVKİNDE BULUNAN HAMZA BÖREKÇİĞİL TST
- 14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEKELİOĞLU MEVKİNDE BULUNAN HAMZA BÖREKÇİĞİL 2 TST
- 14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ELDELEK MEVKİNDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA 1 TRAFOSU
- 14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ELDELEK MEVKİNDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA 3 TRAFOSU
- 14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAKARLI MAHALLESİ TAMAMI KUYUCAK MAHALLESİ TAMAMI SÖĞÜTALAN MAHALLESİ TAMAMI BADEMLİ MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 14.12.2022 10:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM KAYIŞLAR,DİLEK,YENİOSMANİYE MAHALLELERİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI
- 14.12.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAHÇELER MAH. TR-9 ( SINDIR YOLU. ESKİ GRAJ BÖLGESİ. KAYMAKAM İBRAHİM ETHEM CAD. )
- 14.12.2022 11:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MİTHATPAŞA MAH. TR-5
- 14.12.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI PAZAR MAH. TR-43 ( MEKTEP CAD. ESKİ HASTANE SK. DEĞİRMEN SK. 2 KÜLTÜR SK. )
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TİYENLİ TARIMSAL SULAMA TR.89 VE CİVARLARI
- 15.12.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM PEKER MAHALLESİ, YARHASANLAR MAHALLESİ, 1. ANAFARTALAR MAHALLESİ, ÇARŞI MAHALLESİ UTKU MAHALLESİ
- 15.12.2022 09:00 13:00 TESİS ÇALIŞMASI ŞEHİTLER MAHALLESİ, ALAYBEY MAHALLESİ SAKARYA MAHALLESİ KAZIMKARABEKİR MAHALLESİ AHMET BEDEVİ MAHALLESİ AKPINAR MAHALLESİ
- 15.12.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ADİL KÖY MH,DARKALE MH,ÇİFTLİK MH,ELİ ATÖLYE ÖZEL TRAFOSU,MASKİ ÇİFTLİK İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,SOMA KÖMÜR İŞLETMELERİ MERKEZ OCAK TRAFOSU,TKİ ÖZEL TRAFOSU,VODAFONE ADİLKÖY ÖZEL TRAFOSU,TURKCELL ADİLKÖY ÖZEL TRAFOSU,SOMA KÖMÜR İŞLETMERİ A.Ş. ÖZEL TRAFOSU,MİS AMBALAJ ÖZEL TRAFOSU,ABDURRAHMAN KARAKAYA ÖZEL TRAFOSU
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAKARLI MAHALLESİ TAMAMI KUYUCAK MAHALLESİ TAMAMI SÖĞÜTALAN MAHALLESİ TAMAMI BADEMLİ MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HÜRRİYET MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NAMAZGAH MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CUMHURİYET MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ HÜRRİYET MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ