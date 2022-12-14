14 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 14 Aralık Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 14 Aralık günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 14 Aralık Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 14.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DAĞISTAN CEVİZLİGARAJ VE CİVARLARI
- 14.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSMETPAŞA MAHALLESİ 338, 340, 289, 352, 291, 342, 350 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 14.12.2022 09:00 11:00 OG FİZİKİ İRTİBAT NEDENİYLE DİKİLİ YOLU ÜZERİ İŞLETMELER
- 14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEREKÖY MAH. TAMAMI TR-1 C KOLU
- 14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCI MAH. MERKEZ SOKAK TR2 (B KOLU)
- 14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AÇAKÖY MAH. DEREKÖY MAH.
- 14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇATALCA MH. DEREKÖY MH. YENIKÖY MH. KUYUCAK MH.
- 14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYREKLI MAHALLESI (TR-3)
- 14.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ,6762/3,6845 SOKAKLAR VE CİVARI
- 14.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ,6851,6808,6848/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 14.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ,6834,6831,8114/1,6840,6762,6840/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 14.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SELVİLİ MAHALLESİ,4019-5770/10-5770/15-5770/16-5770/17-5770/5-5770/-6-5770/-7-5770/8-5770/9 SOKAKLAR VE CİVARI
- 14.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARBAROS,AKIN SİMAV,MİTHATPAŞA,KEMAL REİS,H.RIFATPAŞA,TURGUT REİS,MURAT REİS,PİRİ REİS,GÜNGÖR,SAKARYA,GÜNEŞ,UĞUR,KESTELLİ,ÜLKÜ,KAHRAMAN MESCİT MAHALLELERİ,MİTHATPAŞA CADDESİ, ÇOBANOĞLU ZEKİ BEY CADDESİ TAMAMI,ASANSÖR,185,186,186,181,193,195,200,254,256, 194,195,197,200,202,277, 305,331,332,334, 335,336,337,339,340,346,349,350,391,392,764,765,767,768, 769, 770,771,772,773,853,854,856,861 ÇIKMAZI 834,838,840,841,843,8051 SOKAKLAR VE CİVARI,HOTEL MERCURE SAVRANOĞLU TUR. TES.,ORDUEVİ
- 14.12.2022 10:00 18:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE YUKARIKIRIKLAR, HAMZALI, KALEARDI, GÖKÇEYURT, AVUNDURUK, ÇAMTEPE, ÜÇTEPE, AHMETBEYLER, ÇİTKÖT, FERİZLER, DOĞANCI, ÖRENLİ, PİREVELİER, YORTANLI, ÇÜRÜKBAĞ, ÇELTİKÇİ, DEREKÖY, EĞİLLER, KIRCALAR, SARICAOĞLU, İNEŞİR, ÜRKÜTLER, TOPALLAR, SINIRADA, ORUÇLAR, EKİZLER, KARALAR, GÜLTEPE, KATRANCI, HALİLAĞALAR MAHALLELERİ VE CİVARLARI
- 14.12.2022 12:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABAĞLAR MAHALLESİ,5672-5673-5673/4-5674-5676-5677-5678-5685/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 14.12.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YUNUS EMRE ,AYDIN MAHALLELERİ,4268,4305,4190,4110-4099 SOKAKLAR VE CİVARI
- 14.12.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARATAŞ,BARBAROS,TURGUT REİS MAHALLELERİ H.RIFATPAŞA CADDESİ,305,358,345,349,350,357, 250-350/1-350/2-350/3,358 SOKAKLAR,İZSU H.RIFATPAŞA SU POMPA
- 14.12.2022 16:30 18:30 OG FİZİKİ İRTİBAT NEDENİYLE DİKİLİ YOLU ÜZERİ İŞLETMELER
- 15.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle YILDIRIM BEYAZIT,RAFET PAŞA,BARBAROS,KAZIM DİRİK,TUNA,YEŞİLOVA, KOŞUKAVAK,BİRLİK MAHALLELERİ,BMC OPAR SAN.,KRİSTAL YAĞLARI,EGE ÜNİV. HASTANESİ,İZRAY,İZRAY İZSU,DESTEK ORGANİZASYON TEMİZLİK,HAS OTOMOTİV
- 15.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle ÇINARLI MAHALLESİ,ÜZÜMSAN,RODOP TÜTÜN, FLORYA GAYRİMENKUL
- 15.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DAĞISTAN CEVİZLİGARAJ VE CİVARLARI
- 15.12.2022 09:00 17:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE SÜLEYMANLI, OVACIK, ÇAMKÖY, NARLICA, ALACALAR, TEPEKÖY, KÜÇÜKKAYA, OTOGAR, LABELLA OTEL, YALNIZEV, TEĞELTİ, YERLİLER, ÇAKIRLAR, ÇAVUŞALİ, KAPIKAYA, İNCECİKLER MAHALLELERİ VE CİVARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR
- 15.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FOÇA İSMET PAŞA MAHALLESİ 289, 291, 340, 342, 350, 352 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 15.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FOÇA İSMETPAŞA MAHALLESİ MERSİNAKİ CADDESİ, 247, 248, 249, 250, 251, 274 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 15.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CENGİZHAN MAHALLESİ,1620/25-26-37 SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CENGİZHAN MAHALLESİ,1620/34-23-27-90-92,1615/17 SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,TÜRKTELEKOM ÖZKANLAR SANTRALİ,GENÇ ÖZGÜR KOOP
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,6449-6448,6447,6439,6437,6446/3,6442,6446/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,6441/1,6442,6418,6447,6407,6409,6449 SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,6441,642,6435/1,6441/1,6449 SOKAKLAR VE CİVARI