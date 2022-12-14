14 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

BEDAŞ elektrik kesintisi listesi! 14 Aralık Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 14 Aralık günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

İstanbul elektrik kesintisi listesi ve BEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 14 Aralık Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri ilçelerine göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34574105

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah MUTLU sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 204., 205., 206., 207., 208., 210., 211., 213., 297., 298., ATALAY, İNÖNÜ sk / İNCİRTEPE mah 253., 258., 259., 260., 261., ATALAY, TURGUT ÖZAL, İNÖNÜ sk bölgelerinde 14/12/2022 00:00:00 - 14/12/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34574063

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1000., PAZARYOLU, ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk bölgelerinde 14/12/2022 09:00:00 - 14/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

ESENLER ilçesinde 2022-12-14 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34575772

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 2.YAVUZ SELİM, FEVZİ ÇAKMAK, GENÇ OSMAN sk bölgelerinde 14/12/2022 09:00:00 - 14/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34574835

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 2.ORHAN GAZİ, FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 14/12/2022 09:00:00 - 14/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34574836

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -MEHMET AKİF mah sk bölgelerinde 14/12/2022 10:00:00 - 14/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34574838

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEPE, GÖZTEPE, GÜLDERE, GÜNER, HAZAR, YEŞİLTEPE, ŞEHİT ALBAY RIDVAN ÖZDEN sk / MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 2.UĞUR, 3.BARBAROS, EMRE, HAZAR, KEMALPAŞA, KILIÇ ALİ, ONUR, PİRİ REİS, ULUS, ŞEHİT ALBAY RIDVAN ÖZDEN sk bölgelerinde 14/12/2022 10:00:00 - 14/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34576788

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah FEVZİPAŞA, HALICILAR, ŞEHİT KUBİLAY sk / ALİ KUŞÇU mah ASLANHANE, AT PAZARI MEYDANI, BAŞİMAM, BÜYÜK KARAMAN, DARÜŞŞAFAKA, ESKİ ŞİFAHANE, FATİH, FATİH TÜRBESİ, FERAİZCİ, FEVZİPAŞA, HULUSİ NOYAN, KIZTAŞI, MACAR KARDEŞLER, MALTA ÇARŞISI, MANİSALI FIRIN, MIHÇILAR, NALBANT DEMİR, TABHANE, TAYLASAN, YEDİ EMİRLER, İMAM NİYAZİ, İSLAMBOL sk / HIRKA-İ ŞERİF mah KEÇECİLER sk / ZEYREK mah BÜYÜK KARAMAN, DÜLGEROĞLU, ESKİ MUTAFLAR, HAYDARBEY, KIZTAŞI, MACAR KARDEŞLER, TEZGAHÇILAR, İMAM NİYAZİ sk / İSKENDERPAŞA mah AHMEDİYE, ALİ EMİRİ, AÇIKLAR, AİLE, BİNA EMİNİ, DEĞNEKÇİ, DOLAP, ESKİ SARAÇHANE, FEYZULLAH EFENDİ, HACI SALİH EFENDİ, HATTAT FEHMİ, HATTAT FEHMİ 1. ÇIKMAZI, HATTAT FEHMİ 2. ÇIKMAZI, HAVLUCU, HORHOR, KAMİLPAŞA, KARAKADI, KIZTAŞI, KURŞUNCU ÇIKMAZI, MACAR KARDEŞLER, MOLLA HÜSREV, ORTA ÇEŞME ÇIKMAZI, RAGIPBEY, RAĞBET, SOFULAR, SOFULAR TEKKESİ, SİMİTÇİ ŞAKİR, YEŞİL TEKKE KUYULU, ÖKSÜZLER sk bölgelerinde 14/12/2022 01:00:00 - 14/12/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34576786

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ADNAN MENDERES VATAN, AKDENİZ, BATTALGAZİ, BÂLİPAŞA, CAZİP, FEVZİPAŞA, HAKPEREST, HAKPEREST ARALIĞI, HALICILAR, HEMDEM, HEVESKAR, HİSSEDAR, OCAKLI, SARIGÜZEL, VATANDAŞ, YARAN, ZÜLALİ ÇEŞMESİ, ÖKSÜZCE HATİP, ÖKSÜZLER, İKİZ KARDEŞLER, ŞAİR FUZULİ, ŞEHİT KUBİLAY, ŞEHİT TEĞMEN MEHMET SARPER ALUS sk / ALİ KUŞÇU mah ASLANHANE, AT PAZARI MEYDANI, BAŞİMAM, BÜYÜK KARAMAN, DARÜŞŞAFAKA, ESKİ ŞİFAHANE, FATİH, FATİH TÜRBESİ, FERAİZCİ, FEVZİPAŞA, HULUSİ NOYAN, KIZTAŞI, MACAR KARDEŞLER, MALTA ÇARŞISI, MANİSALI FIRIN, MIHÇILAR, NALBANT DEMİR, TABHANE, TAYLASAN, YEDİ EMİRLER, İMAM NİYAZİ, İSLAMBOL sk / HIRKA-İ ŞERİF mah KEÇECİLER sk / MOLLA GÜRANİ mah ADNAN MENDERES VATAN, ERSEVEN, GUREBA HASTANESİ, KAPTAN SİNAN, KARAKEÇİLİ, LÜTUFPAŞA, MÜRETTİP, OĞUZHAN, ZAVİYE, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk / SEYYİD ÖMER mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA sk / ZEYREK mah BÜYÜK KARAMAN, DÜLGEROĞLU, ESKİ MUTAFLAR, HAYDARBEY, KIZTAŞI, MACAR KARDEŞLER, TEZGAHÇILAR, İMAM NİYAZİ sk / İSKENDERPAŞA mah AHMEDİYE, ALİ EMİRİ, AÇIKLAR, AİLE, BİNA EMİNİ, DEĞNEKÇİ, DOLAP, ESKİ SARAÇHANE, FEYZULLAH EFENDİ, HACI SALİH EFENDİ, HATTAT FEHMİ, HATTAT FEHMİ 1. ÇIKMAZI, HATTAT FEHMİ 2. ÇIKMAZI, HAVLUCU, HORHOR, KAMİLPAŞA, KARAKADI, KIZTAŞI, KURŞUNCU ÇIKMAZI, MACAR KARDEŞLER, MOLLA HÜSREV, ORTA ÇEŞME ÇIKMAZI, RAGIPBEY, RAĞBET, SOFULAR, SOFULAR TEKKESİ, SİMİTÇİ ŞAKİR, YEŞİL TEKKE KUYULU, ÖKSÜZLER sk bölgelerinde 14/12/2022 03:00:00 - 14/12/2022 05:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34576787

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ADNAN MENDERES VATAN, AKDENİZ, BATTALGAZİ, BÂLİPAŞA, CAZİP, FEVZİPAŞA, HAKPEREST, HAKPEREST ARALIĞI, HALICILAR, HEMDEM, HEVESKAR, HİSSEDAR, OCAKLI, SARIGÜZEL, VATANDAŞ, YARAN, ZÜLALİ ÇEŞMESİ, ÖKSÜZCE HATİP, ÖKSÜZLER, İKİZ KARDEŞLER, ŞAİR FUZULİ, ŞEHİT KUBİLAY, ŞEHİT TEĞMEN MEHMET SARPER ALUS sk / ALİ KUŞÇU mah ASLANHANE, AT PAZARI MEYDANI, BAŞİMAM, BÜYÜK KARAMAN, DARÜŞŞAFAKA, ESKİ ŞİFAHANE, FATİH, FATİH TÜRBESİ, FERAİZCİ, FEVZİPAŞA, HULUSİ NOYAN, KIZTAŞI, MACAR KARDEŞLER, MALTA ÇARŞISI, MANİSALI FIRIN, MIHÇILAR, NALBANT DEMİR, TABHANE, TAYLASAN, YEDİ EMİRLER, İMAM NİYAZİ, İSLAMBOL sk / HIRKA-İ ŞERİF mah KEÇECİLER sk / MOLLA GÜRANİ mah ADNAN MENDERES VATAN, ERSEVEN, GUREBA HASTANESİ, KAPTAN SİNAN, KARAKEÇİLİ, LÜTUFPAŞA, MÜRETTİP, OĞUZHAN, ZAVİYE, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk / SEYYİD ÖMER mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA sk / ZEYREK mah BÜYÜK KARAMAN, DÜLGEROĞLU, ESKİ MUTAFLAR, HAYDARBEY, KIZTAŞI, MACAR KARDEŞLER, TEZGAHÇILAR, İMAM NİYAZİ sk / İSKENDERPAŞA mah AHMEDİYE, ALİ EMİRİ, AÇIKLAR, AİLE, BİNA EMİNİ, DEĞNEKÇİ, DOLAP, ESKİ SARAÇHANE, FEYZULLAH EFENDİ, HACI SALİH EFENDİ, HATTAT FEHMİ, HATTAT FEHMİ 1. ÇIKMAZI, HATTAT FEHMİ 2. ÇIKMAZI, HAVLUCU, HORHOR, KAMİLPAŞA, KARAKADI, KIZTAŞI, KURŞUNCU ÇIKMAZI, MACAR KARDEŞLER, MOLLA HÜSREV, ORTA ÇEŞME ÇIKMAZI, RAGIPBEY, RAĞBET, SOFULAR, SOFULAR TEKKESİ, SİMİTÇİ ŞAKİR, YEŞİL TEKKE KUYULU, ÖKSÜZLER sk bölgelerinde 14/12/2022 03:00:00 - 14/12/2022 05:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34576785

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ADNAN MENDERES VATAN, AKDENİZ, BATTALGAZİ, BÂLİPAŞA, CAZİP, FEVZİPAŞA, HAKPEREST, HAKPEREST ARALIĞI, HALICILAR, HEMDEM, HEVESKAR, HİSSEDAR, OCAKLI, SARIGÜZEL, VATANDAŞ, YARAN, ZÜLALİ ÇEŞMESİ, ÖKSÜZCE HATİP, ÖKSÜZLER, İKİZ KARDEŞLER, ŞAİR FUZULİ, ŞEHİT KUBİLAY, ŞEHİT TEĞMEN MEHMET SARPER ALUS sk / ALİ KUŞÇU mah ASLANHANE, AT PAZARI MEYDANI, BAŞİMAM, BÜYÜK KARAMAN, DARÜŞŞAFAKA, ESKİ ŞİFAHANE, FATİH, FATİH TÜRBESİ, FERAİZCİ, FEVZİPAŞA, HULUSİ NOYAN, KIZTAŞI, MACAR KARDEŞLER, MALTA ÇARŞISI, MANİSALI FIRIN, MIHÇILAR, NALBANT DEMİR, TABHANE, TAYLASAN, YEDİ EMİRLER, İMAM NİYAZİ, İSLAMBOL sk / HIRKA-İ ŞERİF mah KEÇECİLER sk / MOLLA GÜRANİ mah ADNAN MENDERES VATAN, ERSEVEN, GUREBA HASTANESİ, KAPTAN SİNAN, KARAKEÇİLİ, LÜTUFPAŞA, MÜRETTİP, OĞUZHAN, ZAVİYE, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk / SEYYİD ÖMER mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA sk / ZEYREK mah BÜYÜK KARAMAN, DÜLGEROĞLU, ESKİ MUTAFLAR, HAYDARBEY, KIZTAŞI, MACAR KARDEŞLER, TEZGAHÇILAR, İMAM NİYAZİ sk / İSKENDERPAŞA mah AHMEDİYE, ALİ EMİRİ, AÇIKLAR, AİLE, BİNA EMİNİ, DEĞNEKÇİ, DOLAP, ESKİ SARAÇHANE, FEYZULLAH EFENDİ, HACI SALİH EFENDİ, HATTAT FEHMİ, HATTAT FEHMİ 1. ÇIKMAZI, HATTAT FEHMİ 2. ÇIKMAZI, HAVLUCU, HORHOR, KAMİLPAŞA, KARAKADI, KIZTAŞI, KURŞUNCU ÇIKMAZI, MACAR KARDEŞLER, MOLLA HÜSREV, ORTA ÇEŞME ÇIKMAZI, RAGIPBEY, RAĞBET, SOFULAR, SOFULAR TEKKESİ, SİMİTÇİ ŞAKİR, YEŞİL TEKKE KUYULU, ÖKSÜZLER sk bölgelerinde 14/12/2022 03:00:00 - 14/12/2022 05:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34576790

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah FEVZİPAŞA, HALICILAR, ŞEHİT KUBİLAY sk / ALİ KUŞÇU mah ASLANHANE, AT PAZARI MEYDANI, BAŞİMAM, BÜYÜK KARAMAN, DARÜŞŞAFAKA, ESKİ ŞİFAHANE, FATİH, FATİH TÜRBESİ, FERAİZCİ, FEVZİPAŞA, HULUSİ NOYAN, KIZTAŞI, MACAR KARDEŞLER, MALTA ÇARŞISI, MANİSALI FIRIN, MIHÇILAR, NALBANT DEMİR, TABHANE, TAYLASAN, YEDİ EMİRLER, İMAM NİYAZİ, İSLAMBOL sk / HIRKA-İ ŞERİF mah KEÇECİLER sk / ZEYREK mah BÜYÜK KARAMAN, DÜLGEROĞLU, ESKİ MUTAFLAR, HAYDARBEY, KIZTAŞI, MACAR KARDEŞLER, TEZGAHÇILAR, İMAM NİYAZİ sk / İSKENDERPAŞA mah AHMEDİYE, ALİ EMİRİ, AÇIKLAR, AİLE, BİNA EMİNİ, DEĞNEKÇİ, DOLAP, ESKİ SARAÇHANE, FEYZULLAH EFENDİ, HACI SALİH EFENDİ, HATTAT FEHMİ, HATTAT FEHMİ 1. ÇIKMAZI, HATTAT FEHMİ 2. ÇIKMAZI, HAVLUCU, HORHOR, KAMİLPAŞA, KARAKADI, KIZTAŞI, KURŞUNCU ÇIKMAZI, MACAR KARDEŞLER, MOLLA HÜSREV, ORTA ÇEŞME ÇIKMAZI, RAGIPBEY, RAĞBET, SOFULAR, SOFULAR TEKKESİ, SİMİTÇİ ŞAKİR, YEŞİL TEKKE KUYULU, ÖKSÜZLER sk bölgelerinde 14/12/2022 05:00:00 - 14/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ



NO: 34573932

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ADNAN MENDERES sk / BATTALGAZİ mah 2671., 2679., 2680., 308., 309., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., AHMET HAŞİM, AYASOFYA, BÜYÜK YONCA, EYLÜL, MEHTAP sk / OSMANGAZİ mah 2601., 2602., 2604., 2605., 2606., 2607., 2608., 2609., 2611., 2612., 2614., 2616., 2617., 2618., 2619., 2621., 2622., 2623., 2624., 2625., 2636., 2638., 2639., 2661., 2662., 2670., AHMET HAŞİM, AKREP, ALGÜL, ARI, ARSLAN, ASLANAĞZI, AYASOFYA, AÇELYA, AŞIK, BAHAR, BAHÇE, BAHÇIVAN, BARAN, BARIŞ MANÇO, BAŞAK, BESTE, BURÇ, BURÇAK, BÜKET, BÜYÜK AYAZMA, CUMHURİYET, DERYA, DESTAN, EFELİK, EGE, ESEN, FESLEĞEN, FİLİZ, GAZİ, GELİN, GÜFTE, GÜLBAHAR, GÜLBİR, GÜNDOĞDU, GÜNEBAKAN, GÜVEN, HALİDE EDİP ADIVAR, HATMİ, HAZAN, HERCAİ MENEKŞE, ITIR, KAKTÜS, KAMERYA, KARDELEN, KOVA, KOVAN, KÖKSAL, KÜPE ÇİÇEĞİ, KÜÇÜK AYAZMA, LAVANTA, LİLYUM, LİTYUM, MADIMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MISRA, MORMENEKŞE, NEZİH, ONBİRAY, OVA, OYA ÇİÇEĞİ, OĞLAK, PAPATYA, PAZAR, PETEK, PETÜMYA, POYRAZ, SARI PAPATYA, SARMAŞIK, SERA, SERDAR, SEVİ, SILA, TAYFUN, TAÇ, TEKİN, TERAZİ, TIRPAN, TUNA, UTKU, VATAN, YASEMEN, YAY, YAZGAN, YELKEN, YENGEÇ, YEŞİLDAĞ, YILDIRIM, YİĞİT, ZAKKUM, ZAMBAK, ÇAVUŞOĞLU, ÇAĞRI, ÇELENK, ÇEVRE, ÇUHA ÇİÇEĞİ, ÇİTLENBİK, ÜÇGÜL, İKİZLER, İLGİN, İPEK, ŞAFAK, ŞEBBOY, ŞEN, ŞUMNU sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1633., 2642., PİRİ REİS sk / İSTİKLAL mah GÜLHATMİ sk / ŞEHİTLER mah SELVİ sk bölgelerinde 14/12/2022 09:00:00 - 14/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34576518

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ALİ ERDOĞAN, AYHAN, OKUL, PEHLİVAN sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 110. sk bölgelerinde 14/12/2022 09:00:00 - 14/12/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34574256

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ASMA, DENİZKÖŞKLER, KORU ÇIKMAZI, SALKIM, İSTEK sk bölgelerinde 14/12/2022 09:00:00 - 14/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.