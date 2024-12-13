14 Aralık bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar kapalı mı?

Bankaların çalışma saatleri ve tatil günleri, vatandaşların gündelik planlarını yaparken dikkat ettiği konular arasında yer alıyor. 14 Aralık bankalar açık mı sorusunun yanıtı, hafta içi bir gün olan bu tarihte bankaların normal çalışma düzeninde hizmet vereceğini gösteriyor. Peki, 14 Aralık bankalar açık mı? Bankamatikler hafta sonu çalışıyor mu? Detaylar haberimizde...

14 ARALIK BANKALAR AÇIK MI?

14 Aralık 2024 Cumartesi gününe denk gelmektedir. Türkiye'deki bankalar genellikle hafta içi günlerde, yani Pazartesi'den Cuma'ya kadar hizmet vermektedir. Bu nedenle, 14 Aralık 2024 Cumartesi günü bankalar kapalı olacaktır.

HAFTA SONU BANKALAR KAPALI MI?

Bankalar, Türkiye'de genellikle hafta içi Pazartesi'den Cuma'ya kadar hizmet verir ve hafta sonları kapalıdır. 14 Aralık tarihi de Perşembe gününe denk geldiği için bankaların açık olduğu bir gün olarak dikkat çekiyor. Bu tarihte bankalar sabah saat 09.00'dan itibaren mesaiye başlayacak.