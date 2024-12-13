Üye Girişi
Haberler
Hakan Fidan ile Blinken arasındaki görüşme başladı

Ankara'da tarihi zirve! ABD'li bakan soluğu Fidan'ın yanında aldı

 Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı

Esad'ı deviren isimden çarpıcı Türkiye mesajı

 Suriye'de geçici hükümet, Esad'ın en büyük tutkusuna karşı! Halkı uyardılar

Geçici hükümet, Esad'ın en büyük tutkusuna karşı! Halkı uyardılar
İbrahim Kalın'ı Şam'da gezdiren otomobilin şoförlüğünü HTŞ lideri yaptı

Fotoğraftaki detay tarihi ziyaretin önüne geçti

14 Aralık bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar kapalı mı?

14 Aralık bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar kapalı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14 Aralık tarihi, resmi tatil günlerine denk gelmediği için vatandaşlar "14 Aralık bankalar açık mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. Bu soru özellikle bankacılık işlemlerini halletmek isteyenler tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, bu tarihte bankalar hizmet verecek mi?

Bankaların çalışma saatleri ve tatil günleri, vatandaşların gündelik planlarını yaparken dikkat ettiği konular arasında yer alıyor. 14 Aralık bankalar açık mı sorusunun yanıtı, hafta içi bir gün olan bu tarihte bankaların normal çalışma düzeninde hizmet vereceğini gösteriyor. Peki, 14 Aralık bankalar açık mı? Bankamatikler hafta sonu çalışıyor mu? Detaylar haberimizde...

14 ARALIK BANKALAR AÇIK MI?

14 Aralık 2024 Cumartesi gününe denk gelmektedir. Türkiye'deki bankalar genellikle hafta içi günlerde, yani Pazartesi'den Cuma'ya kadar hizmet vermektedir. Bu nedenle, 14 Aralık 2024 Cumartesi günü bankalar kapalı olacaktır.

14 Aralık bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar kapalı mı?

HAFTA SONU BANKALAR KAPALI MI?

Bankalar, Türkiye'de genellikle hafta içi Pazartesi'den Cuma'ya kadar hizmet verir ve hafta sonları kapalıdır. 14 Aralık tarihi de Perşembe gününe denk geldiği için bankaların açık olduğu bir gün olarak dikkat çekiyor. Bu tarihte bankalar sabah saat 09.00'dan itibaren mesaiye başlayacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Esad'ı deviren isimden çarpıcı Türkiye mesajı
img

Ortaç, hayranlarını kahredecek haberi canlı yayında açıkladı
img

Okan Buruk'un Nelsson'u azarladığı anlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Orman, mesire alanlarının giriş ücretlerine zam geldi mi? İstanbul mesire alanları giriş ücreti ne kadar? Kasımpaşa - Eyüpspor maçı ne zaman? Kasımpaşa Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İSPARK'A YÜZDE 115 ZAM! İSPARK otopark ücretleri ne kadar oldu? Açık/kapalı İSPARK otopark ücretleri kaç TL? 14 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Benzin fiyatları neden düşüyor, yükseliyor? 13 Aralık Güncel akaryakıt fiyatları! 13 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 13 Aralık BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Benzine zam var mı? 13 Aralık güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? UEFA ülke puanında son durum ŞOK 14 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'ta neler var? ŞOK 14 Aralık aktüel kataloğunda neler var? 14 Aralık ŞOK'ta hangi ürünler indirimde? ATV CANLI İZLE 13 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? O Ses Türkiye 2025 Yılbaşı jüri üyeleri kim? O Ses Yılbaşı ne zaman, saat kaçta?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.