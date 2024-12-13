14 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

14 Aralık Ankara hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji'den alınan verilere göre, başkentte bugün hava parçalı bulutlu ve soğuk olacak. Peki, Ankara'da kar yağacak mı? Günlük ve 5 günlük tahminler, Ankara'daki hava koşullarıyla ilgili detayları ortaya koyuyor. Başkentte kış kendini hissettirmeye devam ediyor. 14 Aralık'ta Ankara'da hava sıcaklıklarının düşük seyredeceği ve özellikle sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının etkili olacağı bildirildi. Ankara günlük hava durumu ve önümüzdeki 5 gün boyunca beklenen tahminler haberimizde!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

14 Aralık tarihinde Ankara'da kar yağışı beklenmiyor. Ancak hafta sonuna doğru yağmur ve karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor. Özellikle yüksek kesimlerde, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı ihtimali artabilir. Vatandaşların olası buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları öneriliyor. Meteoroloji'nin verilerine göre, Ankara'da kar yağışının hafta sonuna doğru etkili olması bekleniyor. Özellikle 16 ve 17 Aralık tarihlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor. Şehir merkezinde ise karla karışık yağmur görülme olasılığı var.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;