14 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 14 Ağustos yayın akışı Bugün hangi diziler var? 14 Ağustos Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 14 Ağustos Çarşamba ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Ağustos Çarşamba Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

14 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

Show TV: Güldür Güldür Show

NOW: Bu Bir Başlangıç

ATV: Rambo: Son Kan / Yabancı Sinema

Kanal D : Turnike

Star TV: Salak Milyoner

TRT 1: UEFA Süper Kupa Özel

KANAL D YAYIN AKŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

D Yaz 12:00 Kanal D Haber Gün Arası

Gün Arası 13:00 Gelinim Mutfakta

17:00 Ayazın Sonu Güneş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Turnike

23:45 Yalan

02:15 Gelinim Mutfakta

04:30 Dönence

ATV KANAL YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Sen Anlat Karadeniz

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Sümela'nın Şifresi Temel / Yerli Sinema

16: 00 Kardeşlerim

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Rambo: Son Kan / Yabancı Sinema

22: 20 Rampage: Büyük Yıkım / Yabancı Sinema

00: 35 Ödül Avcıları / Yabancı Sinema

02: 40 Ateş Kuşları

05: 20 Kaçak

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Aile

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Köşeyi Dönen Adam

01:15 Resimdeki Sevgili

03:45 Ezgi Sertel ile Gelin Evi