14 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
14 Ağustos Çarşamba günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var insanlar tarafından gündeme geldi. Peki, 14 Ağustos yayın akışında neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 14 Ağustos yayın akışı Bugün hangi diziler var? 14 Ağustos Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 14 Ağustos Çarşamba ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Ağustos Çarşamba Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
14 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI
Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:
Show TV: Güldür Güldür Show
NOW: Bu Bir Başlangıç
ATV: Rambo: Son Kan / Yabancı Sinema
Kanal D : Turnike
Star TV: Salak Milyoner
TRT 1: UEFA Süper Kupa Özel
KANAL D YAYIN AKŞI
- 07:00 Yabancı Damat
- 09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 11:00 Magazin D Yaz
- 12:00 Kanal D Haber Gün Arası
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 17:00 Ayazın Sonu Güneş
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Turnike
- 23:45 Yalan
- 02:15 Gelinim Mutfakta
- 04:30 Dönence
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
- 08: 00 Kahvaltı Haberleri
- 10: 00 Sen Anlat Karadeniz
- 13: 00 atv Gün Ortası
- 14: 00 Sümela'nın Şifresi Temel / Yerli Sinema
- 16: 00 Kardeşlerim
- 19: 00 atv Ana Haber
- 20: 00 Rambo: Son Kan / Yabancı Sinema
- 22: 20 Rampage: Büyük Yıkım / Yabancı Sinema
- 00: 35 Ödül Avcıları / Yabancı Sinema
- 02: 40 Ateş Kuşları
- 05: 20 Kaçak
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Güzel Günler
- 09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
- 15:00 Aile
- 18:30 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 23:45 Köşeyi Dönen Adam
- 01:15 Resimdeki Sevgili
- 03:45 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 İki Aile
- 09:30 Sefirin Kızı
- 13:00 Aramızda Kalsın
- 16:00 Kiralık Aşk
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Salak Milyoner
- 21:45 Hayat Öpücüğü
- 00:00 Hayat Öpücüğü
- 02:00 Yalı Çapkını
- 04:30 İstanbullu Gelin
- 06:00 Kiralık Aşk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 04.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 04.55 Şehirden Uzakta
- 09.10 Kara Ağaç Destanı
- 12.35 Lingo Türkiye
- 14.00 Seksenler
- 15.35 Gönül Dağı
- 19.00 Ana Haber
- 19.55 İddiaların Aksine
- 20.00 UEFA Süper Kupa Özel
- 22.00 UEFA SÜPER KUPA FİNAL KARŞILAŞMASI "REAL MADRID-ATALANTA"
- 00.15 Sen Türkülerini Söyle
- 02.45 Yaşam Başka Yerde
- 03.05 Gönül Dağı
TV8 KANAL YAYIN AKIŞI
- 07:00 Tuzak
- 08:00 Türkiye'nin Doktorları
- 09:00 Gençlik Rüzgarı
- 10:00 Gazete Magazin
- 14:15 MasterChef Türkiye
- 16:30 Çarkıfelek
- 20:00 MasterChef Türkiye
NOW YAYIN AKIŞI
- 08.30 Çalar Saat
- 10.00 Aşk Mantık İntikam
- 13.00 Kiraz Mevsimi
- 16.15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
- 19.00 NOW Ana Haber
- 20.00 Bu Bir Başlangıç
- 22.15 Maskeli Beşler Irak