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14 Ağustos Döviz Kuru: Dolar, Euro ne kadar? CANLI Döviz Kuru! Dolar, Euro kaç TL?

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Dolar yükseliyor mu ve Euro ne kadar oldu araştırılırken altın fiyatları merak ediliyor. Dolar, Euro, Altın fiyatları (canlı) takip etmek isteyenler döviz kuru ne kadar olduğunu araştırılıyor. Dolar, euro ve altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Peki, Dolar, Euro ne kadar? Altın ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları!

Canlı döviz kuru ve dolar, euro, altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. 14 Ağustos Dolar, Euro, Altın fiyatları (canlı) takip etmek isteyenler dolar ne kadar olduğunu merak ediyor. Dolar, euro ve altın tarihi zirvesini yeniledi. Dolar, Euro ne kadar? Altın ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları yükseldi mi? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR NE KADAR?

Bugün 14 Ağustos 2024 tarihinde güncel ABD Doları kuru 33,5547 Türk lirası olarak belirlendi.

EURO NE KADAR?

Bugün 14 Ağustos 2024 tarihinde güncel Euro kuru 36,8750 Türk lirası olarak belirlendi.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 14 Ağustos 2024 tarihinde güncel İngiliz Sterlini kuru 43,0792 Türk lirası olarak belirlendi.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Ekonomi Sterlin Dünya Döviz Gündem Finans Dünya Ekonomi Haberler

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