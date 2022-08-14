Haber : 14 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı - Haberler

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14 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı

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14 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı

14 Ağustos 2022 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:30 Balkan Ninnisi

03:55 Şefin Sağlıklı Masası

04:40 Bu Toprağın Sesi

05:25 Kalk Gidelim

08:40 Payitaht Abdülhamid

12:10 Balkan Ninnisi

15:40 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Meg: Derinlerdeki Dehşet

22:25 Karınca

InterSinema.com / TV

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