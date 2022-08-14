14 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı 14 Ağustos 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Teknik Analiz 02:00 Türkiye - Cezayir 03:45 İskoçya Premiership Özetler 04:00 Stadyum 06:00 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Altay - Yılport Samsunspor 08:45 İskoçya Premiership Özetler 09:00 Orhan Ayhan'la 09:30 FIFA Magazin 09:55 Spor Takvimi 10:55 Spor Takvimi 11:00 Yüz Yüze Futbol 12:00 62. Tarihi Kurtdereli Mehmet Yağlı Güreşleri 16:00 Spor Bülteni 16:55 Manisa Futbol Kulübü - Boluspor 19:00 Spor Bülteni 19:10 Çaykur Rizespor - Ankara Keçiönregücü 21:15 Stadyum 21:40 Eyüpspor - Altaş Denizlispor 22:30 Stadyum Devre Arası 22:45 Eyüpspor - Altaş Denizlispor 23:45 Stadyum InterSinema.com / TV Orhan Ayhan Cezayir Türkiye Trt TV Haberler

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