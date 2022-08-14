14 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı
14 Ağustos 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Teknik Analiz
02:00 Türkiye - Cezayir
03:45 İskoçya Premiership Özetler
04:00 Stadyum
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Altay - Yılport Samsunspor
08:45 İskoçya Premiership Özetler
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 FIFA Magazin
09:55 Spor Takvimi
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:00 62. Tarihi Kurtdereli Mehmet Yağlı Güreşleri
16:00 Spor Bülteni
16:55 Manisa Futbol Kulübü - Boluspor
19:00 Spor Bülteni
19:10 Çaykur Rizespor - Ankara Keçiönregücü
21:15 Stadyum
21:40 Eyüpspor - Altaş Denizlispor
22:30 Stadyum Devre Arası
22:45 Eyüpspor - Altaş Denizlispor
23:45 Stadyum