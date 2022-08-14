Haber : 14 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

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14 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı

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14 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı

14 Ağustos 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Teknik Analiz

02:00 Türkiye - Cezayir

03:45 İskoçya Premiership Özetler

04:00 Stadyum

06:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Altay - Yılport Samsunspor

08:45 İskoçya Premiership Özetler

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 FIFA Magazin

09:55 Spor Takvimi

10:55 Spor Takvimi

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:00 62. Tarihi Kurtdereli Mehmet Yağlı Güreşleri

16:00 Spor Bülteni

16:55 Manisa Futbol Kulübü - Boluspor

19:00 Spor Bülteni

19:10 Çaykur Rizespor - Ankara Keçiönregücü

21:15 Stadyum

21:40 Eyüpspor - Altaş Denizlispor

22:30 Stadyum Devre Arası

22:45 Eyüpspor - Altaş Denizlispor

23:45 Stadyum

InterSinema.com / TV

Orhan Ayhan Cezayir Türkiye Trt TV Haberler

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