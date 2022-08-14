14 Ağustos 2022 Fox Yayın Akışı
14 Ağustos 2022 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
01:45 Kanlı Nigar
03:15 Senden Daha Güzel
05:30 Her Yerde Sen
06:15 Kefaret
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Senden Daha Güzel
13:45 En Hamarat Benim
16:30 İyilik
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Hababam Sınıfı Merhaba
22:30 Tozluyaka