14 Ağustos 2022 Atv Yayın Akışı
14 Ağustos 2022 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:55 Aşk Bu Mu?
03:00 Mutlu Aile Defteri
05:00 Sen Anlat Karadeniz
07:15 İkiz Patiler
09:10 Bizi Hatırla
11:35 Dizi TV
12:25 Türkler Çıldırmış Olmalı
14:30 Öteki Taraf
16:30 Labirent: Ölümcül Kaçış
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Gül Masalı