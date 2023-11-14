Geçtiğimiz gün motorine yapılan indirimin ardından bugün de benzine indirim geldi. 14-15 Kasım benzine, motorine indirim var mı ve mazot fiyatı ne kadar olduğu araştırılıyor. Brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. İsrail-Hamas arasındaki çatışmanın şiddetlenmesiyle 96 dolara kadar yükselen brent petrolün varil fiyatı, 80-82 dolar aralığına kadar geriledi. Peki, Benzine indirim geldi mi? Mazota indirim geliyor mu? Motorin fiyatı ne kadar oldu?

14-15 KASIM AKARYAKIT FİYATLARI: Benzine indirim geldi mi? Mazota indirim geliyor mu? Motorin fiyatı ne kadar oldu?

Benzine indirim var mı ve mazot fiyatı ne kadar olduğu araştırılıyor. 14-15 Kasım akaryakıt fiyatları gündeme gelirken motorine, geçtiğimiz gün indirim yapılırken bugün de benzine indirim geldi. Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları değişkenlik göstermeye devam ediyor. Benzin kaç TL oldu, ne kadar oldu merak ediliyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıdı. Bugün itibarıyla motorinin litresi 1 lira 64 kuruş ucuzladı. Benzine indirim geldi mi? Mazota indirim geliyor mu? Motorin fiyatı ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir...

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Bugün itibarıyla motorinin litresi 1 lira 64 kuruş ucuzladı. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 36 lira seviyesine geriledi.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 36 lira 42 kuruşa, Ankara'da 37 liraya, İzmir'de ise 37 lira 19 kuruşa geriledi.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATINA ÇIKTI

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. Seçim sonrası akaryakıt fiyatları 2 katına çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.