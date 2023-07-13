13 Temmuz 2023 Bugün hava durumu nasıl? Güncel hava durumu tahmini! Güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı? Bugün hava kaç derece?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 13 Temmuz Perşembe 2023 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

13 TEMMUZ GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde sıcaklıkların 2 - 4 derece artması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğulu yönlerden, zamanla yurdun kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

EDİRNE °C, 40°C

İSTANBUL °C, 34°C

KOCAELİ °C, 35°C

TEKİRDAĞ °C, 32°C

A.KARAHİSAR °C, 32°C

DENİZLİ °C, 39°C

İZMİR °C, 36°C

MUĞLA °C, 39°C

ADANA °C, 41°C

ANTALYA °C, 41°C

ISPARTA °C, 34°C

MERSİN °C, 36°C

ANKARA °C, 33°C

ESKİŞEHİR °C, 34°C

KAYSERİ °C, 31°C

KONYA °C, 33°C

BOLU °C, 31°C

KASTAMONU °C, 30°C

SİNOP °C, 27°C

ZONGULDAK °C, 30°C

RİZE °C, 29°C

SAMSUN °C, 28°C

TOKAT °C, 31°C

TRABZON °C, 28°C

AĞRI °C, 29°C

ERZURUM °C, 26°C

MALATYA °C, 34°C

VAN °C, 29°C

DİYARBAKIR °C, 39°C

GAZİANTEP °C, 38°C

MARDİN °C, 37°C

ŞANLIURFA °C, 39°C

13 TEMMUZ 2023 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Bölgemiz genelinde sıcaklıkların 2 - 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Doğu ve güneydoğu (Keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

13 TEMMUZ 2023 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin açık geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması beklenmektedir.

RÜZGAR: Genellikle kuzey kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

13 TEMMUZ 2023 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: 2 ila 3 derece artacak. Mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

RÜZGAR: Kuzey yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

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