13 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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13 Temmuz 2022 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
02:05 Mahrem
04:00 Gönül Dağı
05:55 Hapishanedeki Çiçek
08:55 Tozkoparan
11:45 Bir Aş Hikayesi
12:15 Masumlar Apartmanı
15:45 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Tahta
23:45 Balkan Ninnisi
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