13 Temmuz 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler? 13 Temmuz 2022 Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31892 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! - Haberler

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13 Temmuz 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler? 13 Temmuz 2022 Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31892 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

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13 Temmuz 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler? 13 Temmuz 2022 Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31892 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 13 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 13 Temmuz 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi...

13 Temmuz 2022 Çarşamba tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 13 Temmuz 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 13 Temmuz 2022 Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

13 Temmuz 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler? 13 Temmuz 2022 Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31892 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7415 Askerî Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Mardin Artuklu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2022/11)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/11)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/14)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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