13 Temmuz 2022 Eurosport Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
- Güncelleme:
- Güncelleme:
13 Temmuz 2022 Çarşamba günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:45 Haberler
00:50 The Minute
00:55 Bisiklet: Fransa Turu
02:00 Porsche Supercup
02:30 Monza 6 Saat
04:00 Bisiklet: Fransa Turu
06:00 Snooker Dünya Şampiyonası
07:00 ETCR Dünya Kupası
08:00 Bisiklet: Fransa Turu
09:30 Spirit Of Yachting
10:00 ETCR Dünya Kupası
11:00 Tırmanış Dünya Kupası
12:00 The Minute
12:05 Bisiklet: Fransa Turu
13:00 Bisiklet: Fransa Turu
18:30 Monza 6 Saat
20:00 The Power Of Sport
20:30 Porsche Supercup
21:00 Extreme E
21:55 Haberler
22:00 The Minute
22:05 Bisiklet: Fransa Turu
23:55 Haberler
InterSinema.com / TV