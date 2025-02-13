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13 Şubat Perşembe Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 33189 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

13 Şubat Perşembe Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 33189 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 13 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 13 Şubat 2025 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 13 Şubat 2025 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

13 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 13 Şubat 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 13 Şubat 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği

–– Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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