13 Şubat Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK - Galatasaray maçı ertelendi mi?

Gaziantep FK - Galatasaray maçı ertelendi mi, iptal mi oldu merak ediliyor. Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta oynanacağı gündeme geliyor. Sporseverler tarafından araştırılan Gaziantep FK - Galatasaray maçı ertelendi mi merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Galatasaray maçı ertelendi mi? Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Toto Süper Lig haftasında Gaziantep FK - Galatasaray maçı ertelendi mi ve Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta olacağı gündeme geliyor. Gaziantep FK - Galatasaray maçı ertelendi mi merak ediliyor. Gaziantep FK - Galatasaray maçı ertelendi mi, iptal mi oldu merak ediliyor. Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta oynanacağı araştırılıyor. Gaziantep FK - Galatasaray maçı ertelendi mi? Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Gaziantep'te de yıkıcı hasara neden oldu. Yaşanan gelişme sonrası Süper Lig'de 13 Şubat Pazartesi günü oynanması planlanan Gaziantep FK-Galatasaray maçı ertelenmiştir.

GAZİANTEP FK-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gaziantep FK ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig Ertelendi maçı, Gaziantep'da, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

GAZİANTEP VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş'taki 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından bir şiddetli sarsıntı da Gaziantep'te yaşandı. Saat 04:26'da Gaziantep'in Nurdağı ilçesi merkez olmak üzere 6.4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada; "Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu." ifadelerini kullandı.