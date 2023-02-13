13 Şubat Adana depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var? Adana depreminde kaç bina yıkıldı?

Adana depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var ve Adana depreminde kaç bina yıkıldığı merak ediliyor. Adana merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Adana deprem can kaybında son durum ne ve Adana depreminde kaç bina yıkıldı araştırılıyor. Peki, Adana deprem can kaybında son durum ne? Adana depreminde kaç bina yıkıldı?

Adana merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremde acı tablo her geçen dakika daha da ağırlaşıyor. Adana deprem can kaybında son durum ne ve Adana depreminde kaç bina yıkıldığı merak ediliyor. Adana deprem can kaybında son durum ne ve Adana depreminde kaç bina yıkıldı araştırılıyor. Adana deprem can kaybında son durum ne? Adana depreminde kaç bina yıkıldı? Detaylar haberimizdedir…

ADANA DEPREM CAN KAYBINDA SON DURUM NE?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 31 bin 643'e yükselirken, AFAD'tan yapılan açıklamada "Depremlerin ardından 2 bin 724 artçı deprem meydana gelmiştir. 158 bin 165 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.



ADANA DEPREMİNDE KAÇ BİNA YIKILDI?

Son durumu aktaran AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 643'e yükseldiğini belirtti. AFAD'tan yapılan açıklamada, "158 bin 165 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir" denildi. AFAD'ın açıklamasına göre, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 238 bin 459 personel ile 12 bin 322 araç ve iş makinası görev yapıyor. Diğer ülkelerden yardım için gelen 9 bin 793 personel afet bölgesine sevk edildi. Bölgede 76 uçak, 170 helikopter ve 26 gemi görev yapıyor. Bugün deprem bölgesinde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer, depremden etkilenen 10 ilde eğitime 1 Mart'a kadar ara verildiğini açıkladı. Özer, "20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim ve öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak. 1 Mart tarihi itibariyle de 10 ilimizde bölgesel eğitim öğretime geçme kararı vermeyeceğiz. İlçe ve okul temelli kararlar alacağız. 10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız." dedi.

ADANA TAHLİYE ALANI