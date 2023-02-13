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13 Şubat 2023 Tv 2 Yayın Akışı

TV Haberleri

13 Şubat 2023 Tv 2 Yayın Akışı

13 Şubat 2023 Pazartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

08:00 Deprem Bölgesinde Sabah

13:00 10 Şubat Depremi

20:00 6 Şubat Depremi Özel

22:00 6 Şubat Depremi Özel

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: InterSinema.com / TV

6 Şubat Depremi TV Haberler

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