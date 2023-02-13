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13 Şubat 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

13 Şubat 2023 TRT spor Yayın Akışı

13 Şubat 2023 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

02:00 Stadyum

04:30 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Tuzlaspor - Gençlerbirliği

08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:00 Spor Sabahı

10:00 Spor Bülteni

10:15 Oyunun Sahipleri

11:00 Avrupa Stüdyosu

12:30 Spor Bülteni

13:30 Özetler

15:30 Spor Bülteni

18:00 Spor Haftasonu

19:00 Özetler

21:00 Stadyum

23:30 Teknik Analiz

Kaynak: InterSinema.com / TV

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