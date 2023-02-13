13 Şubat 2023 benzin ne kadar, kaç TL? Benzine zam var mı? Benzin, motorin, mazot fiyatları!

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Benzine zam var mı, geldi mi soruları gündeme geliyor. 13 Şubat 2023 benzin ne kadar, kaç TL olduğu merak ediliyor. Peki, Benzine zam var mı? 13 Şubat 2023 benzin ne kadar, kaç TL?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve mazot fiyatlarını merak ediyor. Benzine zam var mı, 13 Şubat 2023 benzin ne kadar, kaç TL olduğu araştırılıyor. Benzine zam var mı? 13 Şubat 2023 benzin ne kadar, kaç TL? Benzin, motorin, mazot fiyatları! Detaylar haberimizdedir…

BENZİNE ZAM VAR MI?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 19,75 kuruş, Ankara'da 20 TL, İzmir'de ise 19,92 kuruş. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.