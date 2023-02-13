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13 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

13 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

13 Şubat 2023 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Ankaragücü - V. Karagümrük

01:45 Haftanın Golleri

02:00 Galatasaray - Trabzonspor

04:00 İstanbulspor - C. Alanyaspor

05:45 Haftanın Golleri

06:00 Kasimpaşa - Antalyaspor

06:45 Kayserispor - Fenerbahçe

07:15 Alanyaspor - Başakşehir

07:45 Haftanın Golleri

08:00 Dg Sivasspor - Beşiktaş

10:00 Bein Hafta Sonu

11:00 Kayserispor - Fenerbahçe

11:30 Alanyaspor - Başakşehir

12:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

12:30 Ankaragücü - Siirt Spor

14:00 Ankaragücü - V. Karagümrük

15:45 Haftanın Golleri

16:00 İstanbulspor - C. Alanyaspor

17:45 Haftanın Golleri

18:00 Dg Sivasspor - Beşiktaş

20:00 Galatasaray - Trabzonspor

22:00 Ankaragücü - V. Karagümrük

23:45 Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com / TV

Trabzonspor Galatasaray Ankaragücü TV Haberler

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