13 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
13 Ocak günü televizyon yayın akışı belirlendi. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 kanallarının yayın akışı listesinde hangi programlar olduğunu merak eden izleyiciler için bilgiler paylaşıldı. Bugün TV'de neler var, hangi programlar yayınlanacak, tüm detaylar ilan edildi.
Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 13 Ocak itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 13 Ocak 2024 tarihli yayın akışında neler var?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Arka Sokaklar
03:00 Zalim İstanbul
04:30 Kuzey Güney
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:33 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:35 Hayallerinin Peşinde
07:30 Hayatımın Neşesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:55 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00:15 Hara
02:05 Seksenler
03:25 Lingo Türkiye
04:35 Masumlar Apartmanı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Deha
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Sandık Kokusu
02:15 Siyah Kalp
04:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
22:00 Sahipsizler
01:00 Sen Ağlama İstanbul
03:20 Güzel Köylü
05:00 Söz
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Zembilli
23:20 Hamburg - İstanbul Hattı
01:30 Bir Gece Masalı
04:00 Can Borcu
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:00 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
05:30 Dizi
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Kızıl Goncalar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Bihter
00:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
03:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
05:30 Mehmet Özer ile Mutfakta
06:00 Şahane Hayatım