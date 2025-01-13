13 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 13 Ocak itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 13 Ocak 2024 tarihli yayın akışında neler var?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

00:15 Arka Sokaklar

03:00 Zalim İstanbul

04:30 Kuzey Güney

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:33 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:35 Hayallerinin Peşinde

07:30 Hayatımın Neşesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:55 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00:15 Hara

02:05 Seksenler

03:25 Lingo Türkiye

04:35 Masumlar Apartmanı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Deha

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Sandık Kokusu

02:15 Siyah Kalp

04:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

22:00 Sahipsizler

01:00 Sen Ağlama İstanbul

03:20 Güzel Köylü

05:00 Söz

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Zembilli

23:20 Hamburg - İstanbul Hattı

01:30 Bir Gece Masalı

04:00 Can Borcu

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

12:00 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

05:30 Dizi

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Bihter

00:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

03:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

05:30 Mehmet Özer ile Mutfakta

06:00 Şahane Hayatım