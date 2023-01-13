13 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 13 Ocak Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 13 Ocak günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt elektrik kesintisi, Bağcılar elektrik kesintisi, Küçükçekmece elektrik kesintisi, Pendik elektrik kesintisi ve Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

İstanbul'da etkili olan sis böyle görüntülendi

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Ocak Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt elektrik kesintisi, Bağcılar elektrik kesintisi, Küçükçekmece elektrik kesintisi, Pendik elektrik kesintisi ve Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri ilçelerine göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34624651

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 138., DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 13/01/2023 00:00:00 - 13/01/2023 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34622425

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah CENNET, KAYA, MEŞRUTİYET, OKUL, OLTUTAŞI sk / ŞEHİTLER mah ARZU sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34623595

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1213., 1214., YAŞAR KEMAL sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34623508

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GÜLER, KIŞLA sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34623511

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah PİRİ REİS sk bölgelerinde 13/01/2023 11:00:00 - 13/01/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34623487

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GEZİBOYU, GÖKADA, GÖKALP, GÜVEN, TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 13/01/2023 13:00:00 - 13/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34645651

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah ALAGEYİK, BEYAZEL, HABİL, OKAY sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34645650

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah DELİ ORMAN, ERDOĞAN sk / YEŞİLOVA mah 1.TAN, 2.İNÖNÜ, 5.YAYLA, BAHÇE, DELİ ORMAN, KIBRIS sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34639863

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KOCA MUSTAFAPAŞA mah AKARCA ÇEŞMESİ, AKINCI, ATEŞBAZ, BALIKÇI, BALTA, BERBER ŞEFİK, BESTEKÂR HAKKI, BÜYÜK KULELİ, CAMBAZİYE MEKTEBİ, DEMİRCİ OSMAN, GÜMRÜKÇÜ, GÜMÜŞ YÜKSÜK, HACI KADIN ÇEŞMESİ, KEHRİBAR, KİLİSE ALTI, MARMARA, MERCAN BALIĞI, MÜTESELLİM, MİLLİ MÜDAFAA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, PAMUKÇU, PULCU, SARRAF TAHSİN, SOĞUK SARNIÇ, TÜTÜNLÜK, ÇARIKÇI, İNEBEY, ŞARAP, ŞIRLAĞAN sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 10:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34639865

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HACI KADIN mah ATLAMATAŞI, HIZIR KÜLHANI, HIZIRBEY CAMİİ, İŞLEK sk / HOCA GIYASETTİN mah ATLAMATAŞI, HACI KADIN , HACI KADIN 1. ÇIKMAZI, HIZIRBEY CAMİİ, KÜÇÜKPAZAR, KÜÇÜKPAZAR MEKTEBİ, MEHMETPAŞA YOKUŞU, SAATÇİ SADİ, SAATÇİ YOKUŞU, YENİHAYAT, İŞLEK sk / YAVUZ SİNAN mah AKTAR DEĞİRMENİ ÇIKMAZI, ARALIKDOLAP, ARAP ÇEŞMESİ, ATLAMATAŞI, KÜÇÜKDOLAP, KÜÇÜKPAZAR, KÜÇÜKPAZAR KARAKOL, LEBLEBİCİ, PAZAR ÇEŞMESİ, RAGIP GÜMÜŞPALA, TAHSİLDAR, UNKAPANI DEĞİRMENİ, YAVUZ SİNAN CAMİİ, YENİHAYAT, YOĞURTCU NURİ, ÇAKŞIRCI sk bölgelerinde 13/01/2023 11:00:00 - 13/01/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34639869

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MUHSİNE HATUN mah BATUMLU, BÜYÜK KÖMÜRCÜ, EVCİN, GERDANLIK, MOLATAŞI, TAVAŞİÇEŞMESİ, TELLİ ODALAR, TÜRKELİ, ÇİFTE GELİNLER, ÜSTAD sk / MİMAR HAYRETTİN mah ARAYICI, ARAYICI ÇIKMAZI, BALİPAŞA YOKUŞU, KADIRGA LİMANI, KURBAN, TİYATRO, ÇİFTE GELİNLER sk / NİŞANCA mah KENANBEY ÇIKMAZI, MABEYİNCİ YOKUŞU, MOLATAŞI ÇIKMAZI, NİŞANCA MEHMETPAŞA CAMİİ, TÜRKELİ, TÜRKELİ 1. ÇIKMAZI sk / SARAÇ İSHAK mah KUMKAPI DEĞİRMENİ, KUMKAPI HANI, MABEYİNCİ 2. ÇIKMAZI, MABEYİNCİ YOKUŞU, SARAÇ İSHAK, TULUMBA ÇIKMAZI, TÜRKELİ, TİYATRO, ÇİFTE GELİNLER, İBRAHİMPAŞA YOKUŞU, ŞAKİREFENDİ ÇEŞMESİ sk / ŞEHSUVAR BEY mah KADIRGA LİMANI, ÜSTAD sk bölgelerinde 13/01/2023 13:00:00 - 13/01/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34639873

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah MANYASİZADE sk / BALAT mah CAMCI ÇEŞMESİ YOKUŞU, CEBECİBAŞI MESCİDİ, CÂBİ ALİ, DARÜŞŞAFAKA, MANYASİZADE, MERCİMEK, SULTAN SELİM, SULTAN SELİM ÇIKMAZI, İMAM ÖMER, İSMAİLAĞA, İSMAİLAĞA 1. ÇIKMAZI sk bölgelerinde 13/01/2023 15:00:00 - 13/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34640733

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah MARTI, ÇİMENLİ sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34623688

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ARAS, AĞAÇARDI, BAHADIR, BEKTAŞ, BURSA, CAN YÜCEL, CENK, CİVA, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), GEDİZ, GÖKALP, HAMZA YERLİKAYA, KADIRGA, KAHRAMAN, KARINCA, KARTOPU, KIZILIRMAK, KOLBAŞI, KOÇAK, KURDELA, KİBELE, KİLİM, KİRAZLI, MANDALİNA, MERİH, MİGROS, ONURLU, ORMANLI, OSMANPAŞA, PALACI, PORTAKAL, PİYASA, REŞİTPAŞA, SAKARYA, SALİM BEY, SARI ASMA, SARI ÇİÇEK, SULUKUYU, UMUTLU, YASEMİN, YEŞİLCE, ÇAKIR, ÇAKMAKLI, ÖZEN, ÜZENGİ, İPLİK, ŞAHMERAN, ŞEFTALİ, ŞEHİT MURAT YÜKSEL, ŞIK sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34640735

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ÇELİK sk / DENİZKÖŞKLER mah RÜZGARLI sk bölgelerinde 13/01/2023 13:00:00 - 13/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.