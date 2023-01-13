13 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 13 Ocak Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 13 Ocak Cuma Hutbesi!
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Diyanet İşleri Başkanlığı 13 Ocak Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı! Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. 13 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! İşte, 13 Ocak Cuma Hutbesi tam metni!
Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 13 Ocak Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor. 13 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 13 Ocak Cuma Hutbesi tam metni!
23 ARALIK CUMA HUTBESİ YAYINLANDI MI?
Muhterem Müslümanlar!
Hutbemin başında okuduğum İhlâs suresinde
Yüce Rabbimiz kendisini bize şöyle tanıtmaktadır:
"De ki, Allah tektir. Allah Samed'dir; hiçbir şeye
muhtaç değildir, her şey O'na muhtaçtır. Ondan
çocuk olmamıştır, kimsenin babası değildir.
Kendisi de doğmamıştır, kimsenin çocuğu değildir.
O'nun hiçbir dengi yoktur."1
Aziz Müminler!
Allah Teâlâ, âlemlerin Rabbidir. Göklerin ve
yerin mülkü O'na aittir. Yaratan O'dur, yaşatan
O'dur, yöneten O'dur.
Allah, Kadîm'dir, ezelîdir, varlığının başlangıcı
yoktur. O, Bâkî'dir, ebedîdir, varlığının sonu da
yoktur. Allah, Semî'dir, Basîr'dir; her şeyi hakkıyla
işiten ve görendir.
Allah Gafûr'dur; mağfireti boldur. Vedûd'dur;
sevgisi çoktur. Rezzâk'tır; kullarına nice temiz ve
güzel nimetler bahşedendir. Hafîz'dir, merhametine
sığınanları koruyandır. Tevvâb'dır; tövbeleri kabul
edendir. Afüv'dür; bağışlanma dileyenleri affedendir.
İsyan ve günahta ısrar edenlere karşı ise azabı
çetindir.
Kıymetli Müslümanlar!
Allah, Kâdir'dir; sonsuz güç ve kuvvet
sahibidir. Allah, Muhyî ve Mümît'tir; şu kısacık
imtihan dünyasında hangimizin daha güzel işler
yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır.
Öldükten sonra hepimizi diriltecek, yapıp
ettiklerimizden hesaba çekecek, herkese hak ettiğinin
karşılığını eksiksiz verecektir.
Değerli Müminler!
Hikmet nazarıyla baktığımızda kâinatın
yaratıcısı olan Cenâb-ı Hakkın isim ve sıfatlarının
yansımalarını her yerde görürüz. Rabbimizin güzel
"Siz beni anın ki ben de sizi anayım."4 ayeti
gereğince her işimize Allah'ın adıyla başlarız.
Gönlümüzden bir niyet geçtiğinde "İnşallah!" der,
Allah'ın dilemesi olmadan hiçbir şeyin
gerçekleşmeyeceğini beyan ederiz. Tebrik ve
takdirlerimizi "Mâşallah! Bârekallah!" diyerek ifade
ederiz. Yola çıkarken, yolcu ederken sevdiklerimizle
"Allah'a ısmarladık" diyerek vedalaşırız.
Aziz Müslümanlar!
Yüce Rabbimizi kendisini bize tanıttığı gibi
tanıyalım. Son nefesimize kadar O'na verdiğimiz
söze sadık kalalım. Allah'a teslimiyetimizin
göstergesi olan ibadet, salih amel ve güzel
ahlakımızla ömrümüzü bereketlendirelim. Yolumuz
tevhid ve vahdet, istikametimiz Rabbimizin rızasını
kazanmak olsun.
Kıymetli Kardeşlerim!
Hutbemi bitirirken önemli bir hususu
hatırlatmak istiyorum. Bildiğiniz üzere "Kur'ân-ı
Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini
Bilgiler" dersleri okullarımızda seçmeli olarak
okutulmaktadır. 2023-2024 eğitim öğretim yılı için
okullarımızdaki ders seçimleri başlamıştır.
Yavrularımızın bu dersleri seçmeleri için gerekli
hassasiyeti gösterelim. Ciğerparelerimizin,
Rabbimizi, Peygamberimizi, kitabımızı, hâsılı yüce
dinimiz İslam'ı öğrenmelerinin en kıymetli
sorumluluğumuz olduğunu unutmayalım.