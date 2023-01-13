13 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 13 Ocak Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 13 Ocak Cuma Hutbesi!

Diyanet İşleri Başkanlığı 13 Ocak Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı! Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. 13 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! İşte, 13 Ocak Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 13 Ocak Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor. 13 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 13 Ocak Cuma Hutbesi tam metni!

23 ARALIK CUMA HUTBESİ YAYINLANDI MI?

Muhterem Müslümanlar!

Hutbemin başında okuduğum İhlâs suresinde

Yüce Rabbimiz kendisini bize şöyle tanıtmaktadır:

"De ki, Allah tektir. Allah Samed'dir; hiçbir şeye

muhtaç değildir, her şey O'na muhtaçtır. Ondan

çocuk olmamıştır, kimsenin babası değildir.

Kendisi de doğmamıştır, kimsenin çocuğu değildir.

O'nun hiçbir dengi yoktur."1

Aziz Müminler!

Allah Teâlâ, âlemlerin Rabbidir. Göklerin ve

yerin mülkü O'na aittir. Yaratan O'dur, yaşatan

O'dur, yöneten O'dur.

Allah, Kadîm'dir, ezelîdir, varlığının başlangıcı

yoktur. O, Bâkî'dir, ebedîdir, varlığının sonu da

yoktur. Allah, Semî'dir, Basîr'dir; her şeyi hakkıyla

işiten ve görendir.

Allah Gafûr'dur; mağfireti boldur. Vedûd'dur;

sevgisi çoktur. Rezzâk'tır; kullarına nice temiz ve

güzel nimetler bahşedendir. Hafîz'dir, merhametine

sığınanları koruyandır. Tevvâb'dır; tövbeleri kabul

edendir. Afüv'dür; bağışlanma dileyenleri affedendir.

İsyan ve günahta ısrar edenlere karşı ise azabı

çetindir.

Kıymetli Müslümanlar!

Allah, Kâdir'dir; sonsuz güç ve kuvvet

sahibidir. Allah, Muhyî ve Mümît'tir; şu kısacık

imtihan dünyasında hangimizin daha güzel işler

yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır.

Öldükten sonra hepimizi diriltecek, yapıp

ettiklerimizden hesaba çekecek, herkese hak ettiğinin

karşılığını eksiksiz verecektir.

Değerli Müminler!

Hikmet nazarıyla baktığımızda kâinatın

yaratıcısı olan Cenâb-ı Hakkın isim ve sıfatlarının

yansımalarını her yerde görürüz. Rabbimizin güzel

"Siz beni anın ki ben de sizi anayım."4 ayeti

gereğince her işimize Allah'ın adıyla başlarız.

Gönlümüzden bir niyet geçtiğinde "İnşallah!" der,

Allah'ın dilemesi olmadan hiçbir şeyin

gerçekleşmeyeceğini beyan ederiz. Tebrik ve

takdirlerimizi "Mâşallah! Bârekallah!" diyerek ifade

ederiz. Yola çıkarken, yolcu ederken sevdiklerimizle

"Allah'a ısmarladık" diyerek vedalaşırız.

Aziz Müslümanlar!

Yüce Rabbimizi kendisini bize tanıttığı gibi

tanıyalım. Son nefesimize kadar O'na verdiğimiz

söze sadık kalalım. Allah'a teslimiyetimizin

göstergesi olan ibadet, salih amel ve güzel

ahlakımızla ömrümüzü bereketlendirelim. Yolumuz

tevhid ve vahdet, istikametimiz Rabbimizin rızasını

kazanmak olsun.

Kıymetli Kardeşlerim!

Hutbemi bitirirken önemli bir hususu

hatırlatmak istiyorum. Bildiğiniz üzere "Kur'ân-ı

Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini

Bilgiler" dersleri okullarımızda seçmeli olarak

okutulmaktadır. 2023-2024 eğitim öğretim yılı için

okullarımızdaki ders seçimleri başlamıştır.

Yavrularımızın bu dersleri seçmeleri için gerekli

hassasiyeti gösterelim. Ciğerparelerimizin,

Rabbimizi, Peygamberimizi, kitabımızı, hâsılı yüce

dinimiz İslam'ı öğrenmelerinin en kıymetli

sorumluluğumuz olduğunu unutmayalım.