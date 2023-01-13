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13 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

13 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

13 Ocak 2023 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

03:00 İstatistik Bankası

03:30 A. Hatayspor - FTA Antalyaspor

05:15 Süper Lig Haftanın Golleri

05:30 V. Karagümrük - A. Konyaspor

07:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Fenerbahçe - Adanaspor

10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Ç. Rizespor - Galatasaray

14:00 1. Lig Haftanın Golleri

14:15 Süper Lig Haftanın Golleri

14:30 Trabzonspor - Başakşehir

15:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

15:15 Konyaspor - Beşiktaş

16:00 Beşiktaş - Kasımpaşa

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Haftası

18:30 İstatistik Bankası

19:00 Gamer

20:00 Kaleci ve Golcü

21:00 Muhabir Masası

22:30 BeINSPIRED

23:30 Süper Lig Haftası

Kaynak: InterSinema.com / TV

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