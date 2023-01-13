13 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
13 Ocak 2023 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
03:00 İstatistik Bankası
03:30 A. Hatayspor - FTA Antalyaspor
05:15 Süper Lig Haftanın Golleri
05:30 V. Karagümrük - A. Konyaspor
07:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Fenerbahçe - Adanaspor
10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Ç. Rizespor - Galatasaray
14:00 1. Lig Haftanın Golleri
14:15 Süper Lig Haftanın Golleri
14:30 Trabzonspor - Başakşehir
15:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
15:15 Konyaspor - Beşiktaş
16:00 Beşiktaş - Kasımpaşa
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Süper Lig Haftası
18:30 İstatistik Bankası
19:00 Gamer
20:00 Kaleci ve Golcü
21:00 Muhabir Masası
22:30 BeINSPIRED
23:30 Süper Lig Haftası