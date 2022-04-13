13 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İZMİR (Haberler.com) - İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 13 Nisan Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:

13.04.2022 01:00 01:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİLER ,CUMHURİYET,İZKENT,ÇAĞDAŞ MAHALLELERİ,PTT SANTRALİ,EVKA1 SU POMPA

13.04.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIKULE,YILDIZ MAHALLELERİ

13.04.2022 08:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CENGİZHAN ,TURAN MAHALLELERİ,TOKİ,ALİ ACAR İNŞ

13.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ALAÇATI MAHALLESI 16031, 16099, 16090, 16098, 16028, 16027, 16026, 16021, 16017 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-308

13.04.2022 09:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım MEHMET AKIF ERSOY MAH.ÇAYIRLAR KÜME EVLERI 75. YIL İLK ÖGRETIM OKULU VE CIVARLARI M-542

13.04.2022 09:00 11:00 AG Arıza Bakım Onarım SEKIZEYLÜL MAH. DR. FIKRET BAYCAN CAD. 8 EYLÜL, 66,67/1,67,68,71,45,73 SOKAKLARI VE CIVARLARI M-990

13.04.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması TAŞLIYATAK MAHALLESI MOLLALAR SOKAK TR-2

13.04.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma İSABEY MAH. KUYUMCU MEVKII L-109

13.04.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması KARAKUYU MAH.FATIH ,MIMAR SINAN CADDELERI,HÜDAVER KÖSE,GELIŞIM,SEDIR SOKAKLAR VE CIVARI TR-10

13.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması GÜLBAHÇE MAH. 12063,12077,12078,12080,12080/1,12081,12082,12083,12083/1,12084,12086 SOKAKLAR TR-5

13.04.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE UZUNHASANLAR KÖYÜ VE CİVARLARI

13.04.2022 09:00 15:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ ALTINKENT SİTESİ VE CİVARLARI

13.04.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENİ MAHALLE MAHALLESİ,8780/1,8200/5,8200/4 SOKAKLAR VE CİVARI

13.04.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELER ARASI MAHALLESİ,8/4 (KÖRFEZ),8/5(ANAFOR),8/6(TÜMAY),8/7(NEHİR), 8/8(DENİZATI), 8/3,8/4,8/5,8/6,8/7,8/8,8/6-8/3,8/5,8/6-8/7-8/4-8/8 SOKAKLAR VE CİVARI

13.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELENBAŞI MAHALLESİ,3020/1,3020,3009 SOKAKLARI VE CİVARI

13.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELENBAŞI MAHALLESİ,3015,3015/1,3015/2 SOKAKLARI VE CİVARI

13.04.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIKULE MAHALLESİ,254,254/5,290/3 SOKAK VE CİVARI

13.04.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma MUTAFLAR MAHALLASI KARAKUZU MEVKII VE CIVARLARI

13.04.2022 09:30 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ CANTEK 2 SİTESİ VE CİVARLARI

13.04.2022 09:30 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,ŞEHİTLER BULVARI NO 51 İLE 65 ARASI,1671 NO 219 İLE 229 ARASI SOKAKLAR VE CİVARI

13.04.2022 10:00 17:00 OG Arıza Bakım Onarım ÇAKABEY MAHALLESI KIZILKAYA MEVKII VE ÇEVRESI

13.04.2022 10:00 17:00 AG Arıza Bakım Onarım ÇAKABEY MAHALLESI 2234, 2308, 2231/1 SOKAK VE ÇEVRESI L-254 C KOLU

13.04.2022 10:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım MORDOĞAN MAH. L-148 - YALI CADDESI BIR KISMI , NIHAT ŞENGÜL , İSMAIL HAKKI SÜREN , 273 , 274 , 275 , 276 , 280 , 281 , 283 , 284 , 285 , 289 SOKAKLARI VE CIVARI L-148

13.04.2022 10:00 14:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ NAMIK KEMAL, KÖROĞLU CADDELERİ, 131, 135 SOKAKLARI VE CİVARLARI

13.04.2022 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,1251 SOKAK VE CİVARI

13.04.2022 14:00 19:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CENGİZHAN,R.ŞEVKET İNCE MAHALLESİ,BAYRAKLI KENT HASTENESİ SAĞLIK TESİSİ, TÜRKERLER-GAMA ÖZEL,TEK-ÇELİK İÇ VE DIŞ TİC.,TOKİ

13.04.2022 16:00 17:00 OG Manevra ALAÇATI MAHALLESI 16031, 16032, 16061, 16017, ALAÇATI SANAYII, İNÖNÜ CADDESI, FAHRETTIN ALTAY CADESI, ATATÜRK BULVARI(KISMEN) 13040, 13087, 13033, 12055 SOKAKLAR VE ÇEVRESI

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