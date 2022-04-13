13 Nisan İbo Show konukları kim? İbo Show bu akşamki konukları kim? Bu hafta İbo Show'da hangi konuklar var? İbo Show yeni bölüm fragman izle! - Haberler

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13 Nisan İbo Show konukları kim? İbo Show bu akşamki konukları kim? Bu hafta İbo Show'da hangi konuklar var? İbo Show yeni bölüm fragman izle!

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13 Nisan İbo Show konukları kim? İbo Show bu akşamki konukları kim? Bu hafta İbo Show'da hangi konuklar var? İbo Show yeni bölüm fragman izle!

Her hafta Çarşamba akşamları yayınlanan program bu hafta da yeni bölümü ile saat 20:00'de izleyici karşısına çıkacak. Peki, 13 Nisan İbo Show konukları kim? İbo Show bu haftaki konukları kim? Bu akşam İbo Show'da hangi konuklar var? İbo Şov konukları kim? İbo Show fragman izle!

İbo Show bu haftaki konukları kim, 9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara gelen İbo Show'a her hafta birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Her hafta Çarşamba akşamları yayınlanan program bu hafta da yeni bölümü ile saat 20:00'de izleyici karşısına çıkacak. Peki, 13 Nisan İbo Show konukları kimler? Bu akşam İbo Show'da kimler var? Bu hafta İbo Show'da hangi konuklar var? 13 Nisan İbo Show konukları kimler? İbo Şov konukları kim? İbo Show fragman izle! İşte detaylar haberimizde...

İbo Show konukları yayınlanan tanıtım ile açıklandı. Star TV yayın akışına göre 20:00'de başlayacak olan İbo Show konukları arasında İsmail YK, Tuğçe Kandemir, Bilal Sonses, Aydın Kurtoğlu ve İntizar yer alıyor. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunduğu program Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

  • İsmail YK
  • Tuğçe Kandemir
  • Bilal Sonses
  • Aydın Kurtoğlu
  • İntizar

İsmail YK

13 Nisan İbo Show konukları kim? İbo Show bu akşamki konukları kim? Bu hafta İbo Show'da hangi konuklar var? İbo Show yeni bölüm fragman izle!

Tuğçe Kandemir

13 Nisan İbo Show konukları kim? İbo Show bu akşamki konukları kim? Bu hafta İbo Show'da hangi konuklar var? İbo Show yeni bölüm fragman izle!

Bilal Sonses

13 Nisan İbo Show konukları kim? İbo Show bu akşamki konukları kim? Bu hafta İbo Show'da hangi konuklar var? İbo Show yeni bölüm fragman izle!

Aydın Kurtoğlu

13 Nisan İbo Show konukları kim? İbo Show bu akşamki konukları kim? Bu hafta İbo Show'da hangi konuklar var? İbo Show yeni bölüm fragman izle!

İntizar

13 Nisan İbo Show konukları kim? İbo Show bu akşamki konukları kim? Bu hafta İbo Show'da hangi konuklar var? İbo Show yeni bölüm fragman izle!

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İbo Show, Star Tv, Gündem, Magazin, Haberler

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