13 Nisan İbo Show konukları kim? İbo Show bu akşamki konukları kim? Bu hafta İbo Show'da hangi konuklar var? İbo Show yeni bölüm fragman izle!

İbo Show bu haftaki konukları kim, 9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara gelen İbo Show'a her hafta birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Her hafta Çarşamba akşamları yayınlanan program bu hafta da yeni bölümü ile saat 20:00'de izleyici karşısına çıkacak. Peki, 13 Nisan İbo Show konukları kimler? Bu akşam İbo Show'da kimler var? Bu hafta İbo Show'da hangi konuklar var? 13 Nisan İbo Show konukları kimler? İbo Şov konukları kim? İbo Show fragman izle! İşte detaylar haberimizde...

13 NİSAN İBO SHOW KONUKLARI KİM?

İbo Show konukları yayınlanan tanıtım ile açıklandı. Star TV yayın akışına göre 20:00'de başlayacak olan İbo Show konukları arasında İsmail YK, Tuğçe Kandemir, Bilal Sonses, Aydın Kurtoğlu ve İntizar yer alıyor. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunduğu program Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

İBO SHOW KONUKLARI KİM?

İsmail YK

Tuğçe Kandemir

Bilal Sonses

Aydın Kurtoğlu

İntizar

İBO SHOW KONUKLARI 13 NİSAN 2022

İsmail YK

Tuğçe Kandemir

Bilal Sonses

Aydın Kurtoğlu

İntizar

İBO SHOW YENİ BÖLÜM 39. BÖLÜM FRAGMANI

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