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13 Nisan 2023 TRT spor Yayın Akışı

13 Nisan 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

13 Nisan 2023 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 İleri Üçlü

02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

02:30 Futbol Anadolu

04:00 İleri Üçlü

06:00 İtalya Seri A Özetler

06:30 İspanya La Liga Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Hollanda Eredivisie Özetler

09:35 Belçika Pro Lig Özetler

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:45 Avrupa'dan Futbol

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 İspanya La Liga Özetler

14:00 TBMM-TV

15:55 Manisa FK - Beyçimento Bandırmaspor

18:00 Spor Merkezi

19:30 İspanya La Liga Özetler

20:00 Spor Akşamı

20:25 Eyüpspor - Gençlerbirliği

22:30 Spor Akşamı

23:00 Futbol Aklı

Kaynak: InterSinema.com / TV

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