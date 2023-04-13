13 Nisan 2023 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
13 Nisan 2023 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:25 The Minute
00:30 Sörf
01:30 Dünya Motokros Şampiyonası
02:00 Dünya Motokros Şampiyonası
03:00 Dünya Motokros Şampiyonası
03:30 Bisiklet: Sicilya Turu
05:00 Snooker: World Grand Prix
07:00 Bisiklet: Sicilya Turu
08:30 Le Mans 24 Saat
10:30 Snooker: World Grand Prix
12:00 Bisiklet: Paris-Roubaix
13:30 Cycling Show
14:00 Sörf
15:00 Bisiklet: Sicilya Turu
17:30 Bisiklet: Fleche-Brabanconne
19:45 Review The Masters
20:45 The Power Of Sport
21:15 Binicilik Dünya Kupası
22:15 Bisiklet: Sicilya Turu
23:00 Bisiklet: Fleche-Brabanconne