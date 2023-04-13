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13 Nisan 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

13 Nisan 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

13 Nisan 2023 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:15 Süper Lig Haftanın Golleri

05:30 A. Konyaspor - Fta Antalyaspor

07:15 Süper Lig Haftanın Golleri

07:30 Süper Lig Haftası

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Kasimpaşa - Trabzonspor

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Malatyaspor - Fenerbahçe

14:15 Fenerbahçe - Ankaragücü

15:15 Antalyaspor - Alanyaspor

15:45 Süper Lig Haftanın Golleri

16:00 Beşiktaş - B. Giresunspor

17:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

18:00 Süper Lig Haftası

18:30 İstatistik Bankası

19:00 Gamer

20:00 Kaleci ve Golcü

21:00 Muhabir Masası

22:30 Beinspired

23:30 Süper Lig Haftası

Kaynak: InterSinema.com / TV

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