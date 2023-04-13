13 Nisan 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
13 Nisan 2023 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
04:00 Maç Saati
05:15 Süper Lig Haftanın Golleri
05:30 A. Konyaspor - Fta Antalyaspor
07:15 Süper Lig Haftanın Golleri
07:30 Süper Lig Haftası
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Kasimpaşa - Trabzonspor
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Malatyaspor - Fenerbahçe
14:15 Fenerbahçe - Ankaragücü
15:15 Antalyaspor - Alanyaspor
15:45 Süper Lig Haftanın Golleri
16:00 Beşiktaş - B. Giresunspor
17:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
18:00 Süper Lig Haftası
18:30 İstatistik Bankası
19:00 Gamer
20:00 Kaleci ve Golcü
21:00 Muhabir Masası
22:30 Beinspired
23:30 Süper Lig Haftası