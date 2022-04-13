13 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı
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13 Nisan 2022 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Kasaba Doktoru
02:40 Ramazan Günlüğü
03:05 Sahur Bereketi
05:05 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
06:05 Elimi Bırakma
08:25 Mesnevi'den Hikayeler
08:50 Ramazan Klipleri
08:55 Kuşlarla Yolculuk
09:45 Bir İyilik Hikayesi
10:00 Alişan ile Hayata Gülümse
12:45 Türkiye'nin Mutfağı
15:15 Bir İyilik Hikayesi
15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
17:00 Ana Haber
17:25 İddiaların Aksine
17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
19:00 Ramazan Sevinci
20:00 Kara Tahta