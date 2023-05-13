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13 Mayıs 2023 Tv8 Yayın Akışı

13 Mayıs 2023 Tv8 Yayın Akışı

TV Haberleri

13 Mayıs 2023 Cumartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

04:30 Canım Annem

06:30 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper 1 Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:45 Survivor Panorama

15:15 O Ses Türkiye

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

Kaynak: InterSinema.com / TV

Survivor 2023 Türkiye Tv8 TV Haberler

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