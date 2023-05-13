13 Mayıs 2023 Trt1 Yayın Akışı
TV Haberleri
13 Mayıs 2023 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:00 Yeniden Doğuş
01:00 Al Sancak
03:25 Hayallerinin Peşinde
04:10 Seksenler
06:20 Ege'nin Hamsisi
09:45 Hayallerinin Peşinde
11:00 Tek Yürek
11:35 Mutlu Oyuncak Dükkanı
12:55 Siyasi Partilerin Propaganda Konuşmaları
17:15 Cumhurbaşkanı Adayları Propaganda Konuşmaları
18:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı