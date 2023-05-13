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13 Mayıs 2023 Kanal d Yayın Akışı

13 Mayıs 2023 Kanal d Yayın Akışı

TV Haberleri

13 Mayıs 2023 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Mekanik 2: Suikast

02:15 Kuzey Güney

04:45 Kavak Yelleri

06:45 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Beşinci Tat

14:45 Üç Kız Kardeş

17:00 Sabah FK - Beşiktaş Kardeşlik Maçı

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

Kaynak: InterSinema.com / TV

Kanal D TV Haberler

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