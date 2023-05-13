13 Mayıs 2023 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
13 Mayıs 2023 Cumartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:30 Tırmanış Dünya Kupası
01:30 Snooker: İngiliz Açık
02:30 Bisiklet: İtalya Turu
04:00 Tenis: Avustralya Açık
06:00 Tırmanış Dünya Kupası
07:00 Bisiklet: İtalya Turu
09:30 Snooker: London Masters
11:00 Bisiklet: İtalya Turu
12:00 Bisiklet: İtalya Turu
18:45 Dağ Bisikleti Dünya Kupası
19:40 Dağ Bisikleti Dünya Kupası
20:30 The Power Of Sport
21:00 Bisiklet: Macaristan Turu
22:00 Bisiklet: İtalya Turu