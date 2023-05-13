Üye Girişi
Haberi Paylaş
13 Mayıs 2023 Eurosport Yayın Akışı

13 Mayıs 2023 Eurosport Yayın Akışı

TV Haberleri

13 Mayıs 2023 Cumartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:30 Tırmanış Dünya Kupası

01:30 Snooker: İngiliz Açık

02:30 Bisiklet: İtalya Turu

04:00 Tenis: Avustralya Açık

06:00 Tırmanış Dünya Kupası

07:00 Bisiklet: İtalya Turu

09:30 Snooker: London Masters

11:00 Bisiklet: İtalya Turu

12:00 Bisiklet: İtalya Turu

18:45 Dağ Bisikleti Dünya Kupası

19:40 Dağ Bisikleti Dünya Kupası

20:30 The Power Of Sport

21:00 Bisiklet: Macaristan Turu

22:00 Bisiklet: İtalya Turu

Kaynak: InterSinema.com / TV

Eurosport İtalya TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title