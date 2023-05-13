Üye Girişi
Haberi Paylaş
13 Mayıs 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

13 Mayıs 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

13 Mayıs 2023 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

02:00 A. Konyaspor - Y. Kayserispor

03:45 Süper Lig Haftanın Golleri

04:00 Özel Röportaj

04:30 Süper Lig Haftası

05:00 İstatistik Bankası

05:30 A. Demirspor - C. Alanyaspor

07:30 Süper Lig Haftası

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 HK Ümraniyespor - DG Sivasspor

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beINspired

12:00 Özel Röportaj

12:30 Bursaspor - Beşiktaş

14:00 Süper Lig Maç Özetleri

15:00 Süper Lig Haftası

15:30 İstatistik Bankası

16:00 Trabzonspor - Ankaragücü

17:45 1. Lig Haftanın Golleri

18:00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği

19:30 Süper Lig Haftanın Golleri

19:45 1. Lig Haftanın Golleri

20:00 Elazığspor - Galatasaray

21:30 Süper Lig Haftanın Golleri

21:45 1. Lig Haftanın Golleri

22:00 Trabzonspor - Diyarbakırspor

23:30 Süper Lig Haftası

Kaynak: InterSinema.com / TV

Konyaspor beIN TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title