13 Mayıs 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
13 Mayıs 2023 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
02:00 A. Konyaspor - Y. Kayserispor
03:45 Süper Lig Haftanın Golleri
04:00 Özel Röportaj
04:30 Süper Lig Haftası
05:00 İstatistik Bankası
05:30 A. Demirspor - C. Alanyaspor
07:30 Süper Lig Haftası
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 HK Ümraniyespor - DG Sivasspor
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 beINspired
12:00 Özel Röportaj
12:30 Bursaspor - Beşiktaş
14:00 Süper Lig Maç Özetleri
15:00 Süper Lig Haftası
15:30 İstatistik Bankası
16:00 Trabzonspor - Ankaragücü
17:45 1. Lig Haftanın Golleri
18:00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği
19:30 Süper Lig Haftanın Golleri
19:45 1. Lig Haftanın Golleri
20:00 Elazığspor - Galatasaray
21:30 Süper Lig Haftanın Golleri
21:45 1. Lig Haftanın Golleri
22:00 Trabzonspor - Diyarbakırspor
23:30 Süper Lig Haftası
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023