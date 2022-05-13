13 Mayıs 2022 Atv Yayın Akışı - Haberler

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13 Mayıs 2022 Atv Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
 - Güncelleme:
13 Mayıs 2022 Atv Yayın Akışı

13 Mayıs 2022 Cuma günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:30 Mutlu Aile Defteri

03:30 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

05:45 Kuruluş Osman

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yalnız Kurt

InterSinema.com / TV

Nihat Hatipoğlu, Zahide Yetiş, Atv, TV, Haberler

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