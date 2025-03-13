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13 MART TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de neler var? Çarşamba akşamı televizyonda hangi diziler ve programlar var?

13 MART TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de neler var? Çarşamba akşamı televizyonda hangi diziler ve programlar var?
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13 Mart 2025 Perşembe günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, film ve canlı yayın programları yer alıyor. Peki, Bugün TV'de neler var? Çarşamba akşamı televizyonda hangi diziler ve programlar var?

Televizyon tutkunları için 13 Mart 2025 Perşembe TV yayın akışı belli oldu! Bugün hangi diziler var? Perşembe akşamı televizyonda hangi programlar yayınlanacak? Özellikle popüler diziler, filmler ve yarışmalar izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, Star TV ve TV8 yayın akışı detayları…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Başka Bir Gün

03:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

06:30 Zembilli

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:45 Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:25 ATV Ana Haber

20:00 Başka Bir Gün

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Arka Sokaklar

02:45 Çatı Katı Aşk

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

06:15 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

NOW TV YAYIN AKIŞI

02:15 Her Yerde Sen

04:15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

06:15 Bay Yanlış

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Siyah Kalp

02:45 Bahar

04:45 Kızılcık Şerbeti

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:15 Kral Kaybederse

02:30 Sefirin Kızı

04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

06:00 Kiralık Aşk

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Öyle Olsun

22:00 Nalan

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:55 Mesnevi'den Hikayeler

07:20 Benim Güzel Ailem

10:10 Ömür Akkor İle Bir...

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:20 Vefa Sultan

15:45 Ömür Akkor İle Bir...

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...

18:00 Ramazan Sevinci

19:00 Ana Haber

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

12:15 Survivor 2025

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025

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