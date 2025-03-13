13 MART TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de neler var? Çarşamba akşamı televizyonda hangi diziler ve programlar var?
13 Mart 2025 Perşembe günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, film ve canlı yayın programları yer alıyor. Peki, Bugün TV'de neler var? Çarşamba akşamı televizyonda hangi diziler ve programlar var?
Televizyon tutkunları için 13 Mart 2025 Perşembe TV yayın akışı belli oldu! Bugün hangi diziler var? Perşembe akşamı televizyonda hangi programlar yayınlanacak? Özellikle popüler diziler, filmler ve yarışmalar izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, Star TV ve TV8 yayın akışı detayları…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Başka Bir Gün
03:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
06:30 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:45 Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:25 ATV Ana Haber
20:00 Başka Bir Gün
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Çatı Katı Aşk
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
06:15 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
NOW TV YAYIN AKIŞI
02:15 Her Yerde Sen
04:15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
06:15 Bay Yanlış
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:15 Siyah Kalp
02:45 Bahar
04:45 Kızılcık Şerbeti
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:15 Kral Kaybederse
02:30 Sefirin Kızı
04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
06:00 Kiralık Aşk
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
17:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Öyle Olsun
22:00 Nalan
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:55 Mesnevi'den Hikayeler
07:20 Benim Güzel Ailem
10:10 Ömür Akkor İle Bir...
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:20 Vefa Sultan
15:45 Ömür Akkor İle Bir...
16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...
18:00 Ramazan Sevinci
19:00 Ana Haber
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:15 Survivor 2025
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025