13 Mart Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağmur yağışı var mı?

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 13 Mart 2025 Perşembe günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak. Peki, 13 Mart Perşembe günü İstanbul'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) güncel tahminlerine göre, 13 Mart 2025 Perşembe günü İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde hafif sağanak yağış görülebilir. Gün içerisinde sıcaklık en yüksek 20°C, gece saatlerinde ise 13°C civarında olacak. Sabah saatlerinde hafif sağanak yağış beklenirken yüksek nem nedeniyle sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis oluşabilir.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul hava durumu