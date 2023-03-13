13 Mart 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
13 Mart 2023 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
02:00 Stadyum
04:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Göztepe A.Ş. - Pendikspor Futbol
08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:15 Oyunun Sahipleri
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:30 Spor Bülteni
13:25 Bodrumspor A.Ş. - Çaykur Rizespor A.Ş.
15:30 Spor Bülteni
16:30 Aktüel Futbol
17:55 Spor Takvimi
18:00 Stadyum
18:55 Altaş Denizlispor - Erzurumspor FK
21:00 Stadyum
23:30 Teknik Analiz