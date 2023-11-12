13 Kasım (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece?

Sağanak yağışların devam ettiği bu günlerde kullanıcılar özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava durumu ne, kaç derece, yağmur var mı?" Sorularına yanıt arıyorlar. Peki, 13 Kasım hava durumu, İstanbul - İzmir - Ankara - Adana - Antalya - Hatay haftalık hava durumu nedir? İşte detaylar…

Bu günlerde havaların sık sık değişmesi nedeniyle kullanıcılar, özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava nasıl olacak, kaç derece olacak, yağmur yağacak mı?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. 13 Kasım hava durumu ve İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirler için haftalık hava tahminlerine dair detaylar ise şu şekilde…

13 KASIM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İSTANBUL

12 Kasım 2023 Pazar: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20 derece.

13 Kasım 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17 derece.

14 Kasım 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18 derece.

15 Kasım 2023 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20 derece.

13 Kasım 2023 Perşembe: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17 derece.

13 KASIM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İZMİR

12 Kasım 2023 Pazar: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24 derece.

13 Kasım 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19 derece.

14 Kasım 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20 derece.

15 Kasım 2023 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23 derece.

16 Kasım 2023 Perşembe: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22 derece

13 KASIM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ANKARA

12 Kasım 2023 Pazar: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20 derece.

13 Kasım 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20 derece.

14 Kasım 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16 derece.

15 Kasım 2023 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18 derece.

16 Kasım 2023 Perşembe: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12 derece.

13 KASIM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HATAY

12 Kasım 2023 Pazar: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27 derece.

13 Kasım 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27 derece.

14 Kasım 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22 derece.

15 Kasım 2023 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25 derece.

16 Kasım 2023 Perşembe: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23 derece.

13 KASIM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ADANA

12 Kasım 2023 Pazar: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29 derece.

13 Kasım 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27 derece.

14 Kasım 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21 derece.

15 Kasım 2023 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26 derece.

16 Kasım 2023 Perşembe: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23 derece.

13 KASIM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ANTALYA

12 Kasım 2023 Pazar: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23 derece.

13 Kasım 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19 derece.

14 Kasım 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23 derece.

15 Kasım 2023 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22 derece.

16 Kasım 2023 Perşembe: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23 derece.