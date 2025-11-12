13 Kasım Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 3

13 Kasım 2025 Perşembe gününe ait Resmi Gazete'nin PDF formatı üzerinden ilanlara ve alınan tüm kararlara ulaşılabiliyor. Yasama, yürütme, idare ve yargı başlıkları altında yayımlanan düzenlemeler ile günün ilanları bugün erişime açıldı. Peki, bugünün Resmi Gazete kararlarında hangi başlıklar yer alıyor? 13 Kasım 2025'te yayımlanan Resmi Gazete kararlarının ayrıntıları şöyle…

RESMİ GAZETE BUGÜN HANGİ KARARLARI YAYIMLADI?

13 Kasım 2025 Perşembe gününe ait Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararlar merak konusu oldu. Yasama bölümünde yayımlanan kanunlar, yürütme ve idareye dair gelişmeler, atama kararları, yargı düzenlemeleri ve çeşitli ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı. 13 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de hangi kararların bulunduğuna dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

13 KASIM 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI

13 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'nin PDF sürümü üzerinden günün ilanlarına ve yayımlanan tüm kararlara erişim sağlanabiliyor. Yasama, yürütme, idare ve yargı başlıkları altında yayımlanan düzenlemeler ile bugünün ilanları Resmi Gazete'de vatandaşların erişimine açılmış durumda. Peki, 13 Kasım 2025 Perşembe gününün Resmi Gazete kararlarında hangi maddeler bulunuyor? İşte günün öne çıkan kararlarının ayrıntıları…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI