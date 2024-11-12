13 Kasım Çarşamba Samsun hava durumu | Samsun'da hava nasıl olacak? Samsun günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Samsun'da 13 Kasım Çarşamba günü havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava durumu genel olarak parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Vatandaşlar, günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerini araştırıyor. Samsun'da havanın nasıl olacağına dair detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, 13 Kasım Çarşamba Samsun'da hava nasıl olacak? İşte, Samsun günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

SAMSUN'DA HAVA NASIL OLACAK?

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava durumu genel olarak parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bu sisli ve puslu hava, sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesini azaltarak sürücüler için zorluk yaratabilir. Bu nedenle, özellikle trafiğe çıkacak olanların dikkatli olması tavsiye ediliyor.

Şehirde sıcaklık 19°C civarında olacak ve hava parçalı ve çok bulutlu bir seyir izleyecek. Gün içerisinde değişen bulut yoğunluğu, zaman zaman güneşin kendini göstermesine engel olabilir. Puslu ve yer yer sisli hava koşulları, özellikle sabah erken ve akşam geç saatlerde etkisini gösterebilir. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği Samsun'da nem oranı da artabileceğinden, dışarıda vakit geçireceklerin hava koşullarına göre hazırlıklı olmaları önerilir.

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SAMSUN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Samsun'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;