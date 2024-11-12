13 Kasım Çarşamba Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
Ankara'nın 13 Kasım Çarşamba günü hava durumu tahmini paylaşıldı. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara'da yaşayanlar ve ziyaret etmeyi planlayanlar için hava durumu bilgileri haberimizde yer alıyor.
13 Kasım Çarşamba için Ankara'nın hava durumu tahminleri açıklandı. Ankara'da bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Ankara'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, 13 Kasım Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
ANKARA HAVA DURUMU
İç Anadolu Bölgesi'nde bugün genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, sabah ve gece saatlerinde özellikle düşük rakımlı yerlerde pus ve yer yer sis hadisesi görülecek. Bu durum, sürücüler için görüş mesafesinde kısmi düşüşlere yol açabilir, bu yüzden özellikle sabahın erken saatlerinde ve akşamüstü yolculuk yapacak olan vatandaşların dikkatli olmaları tavsiye edilmektedir.
ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
Ankara'da sabah saatlerinde ve akşamüstüne doğru yer yer yoğunlaşabilecek pus ve sis olayları bekleniyor. Özellikle şehir merkezinde ve çevresinde görüş mesafesinin azalabileceği öngörülüyor, bu yüzden trafikte dikkatli olunması önem arz ediyor.
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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;