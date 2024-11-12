13 Kasım Çarşamba Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

13 Kasım Çarşamba için Ankara'nın hava durumu tahminleri açıklandı. Ankara'da bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Ankara'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, 13 Kasım Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi'nde bugün genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, sabah ve gece saatlerinde özellikle düşük rakımlı yerlerde pus ve yer yer sis hadisesi görülecek. Bu durum, sürücüler için görüş mesafesinde kısmi düşüşlere yol açabilir, bu yüzden özellikle sabahın erken saatlerinde ve akşamüstü yolculuk yapacak olan vatandaşların dikkatli olmaları tavsiye edilmektedir.

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da sabah saatlerinde ve akşamüstüne doğru yer yer yoğunlaşabilecek pus ve sis olayları bekleniyor. Özellikle şehir merkezinde ve çevresinde görüş mesafesinin azalabileceği öngörülüyor, bu yüzden trafikte dikkatli olunması önem arz ediyor.

Ankara hava durumu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;