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13 Kasım bu hafta halka arz var mı? Bugün halka arz olacak yeni şirket var mı? Kasım ayı halka arz listesi!

Halka arzlar ile ilgilenen vatandaşların gündeminde Kasım ayı halka arz listesi yer aldı. Arama motorlarında Bu hafta halka arz var mı? 13 Kasım bugün halka arz olacak yeni şirket var mı? Kasım ayı halka arz listesi araştırılıyor. SPK tarafından onaylanan halka arzların detayları merak edildi. Detaylar ise haberimizde yer alıyor.